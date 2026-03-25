Batalla se metió en el caso de Nicolás Rodríguez y se podría ganar un problema

Atlético Nacional se vuelve a robar el protagonismo en el mundo del Fútbol Profesional Colombiano, en esta ocasión no por su rendimiento deportivo, ya que se encuentra en la primera casilla de la Liga Betplay, sino por la polémica que envuelve a la joven promesa, Nicolás Rodríguez.

El delantero de 21 años arribó en el presente mercado de fichajes a la Liga Betplay y llegó como una de las contrataciones más esperadas del 'verde paisa'. Su participación deportiva ha sido bastante buena, ha sumado varios partidos, pero en esta ocasión el protagonismo se lo roba por una desalentadora denuncia sexual que afectaría su presente deportivo y a la cual reaccionó Emerson Batalla con una polémica publicación.

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Emerson Batalla se metió en el problema de Nicolás Rodríguez

Recientemente se dio a conocer el problema de Nicolás Rodríguez por presunto abuso sexual a una joven de 19 años, Chenoa Cortés Rivera, a quien habrían contactado desde Instagram, y quien relató que los hechos habrían ocurrido en la madrugada del 15 de marzo en Rionegro.

“Un amigo de Nicolás dijo que si yo iba a subir con ellos a Rionegro para parchar un rato, y luego ellos me regresaban a mi casa, pero me dijeron que iban a invitar más mujeres. Yo les digo que debo estar en la casa temprano, pero que sí iba a ir con ellos. Luego se hizo más tarde, eran las 3:00 a. m. Nicolás me dijo: ‘vamos’. Los que íbamos eran Nicolás, el primo de Nicolás, Cristian y otro que no sé el nombre; ellos cuatro y yo”.

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Frente a esta situación, Atlético Nacional tomó una contundente decisión al respecto y decidió apartar al jugador justo antes del encuentro que se iba a disputar ante Cruz Azul en suelo estadounidense.

Sin embargo, hubo un jugador que también se hizo presente al respecto y que al parecer podría llegar a estar vinculado al respecto, Emerson Batalla, quien hizo una polémica publicación al respecto, lo que le podría llegar a traer consecuencias al respecto con Atlético Bucaramanga.

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Comunicado de Nacional sobre el caso de Nicolás Rodríguez

Atlético Nacional realizó este martes 24 de marzo un pronunciamiento oficial, después de que se diera a conocer la denuncia por abuso sexual en contra del jugador Nicolás Rodríguez.

El equipo 'verdolaga' expresó su solidaridad con la persona que presentó el caso y al mismo tiempo dio a conocer su respeto con el debido proceso.

¿Cómo le ha ido a Nicolás Rodríguez con Nacional?

El delantero de 21 años llegó desde Orlando City en la presente temporada y ha tenido la oportunidad de jugar en 12 oportunidades, una de ellas en Copa Sudamericana, habiendo jugado más de 700 minutos en los que se ha reportado con dos asistencias.