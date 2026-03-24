Otra joya del FPC falleció en una trágica balacera en Medellín: era figura en España

El Fútbol Profesional Colombiano (FPC) está de luto en este fin de semana después de un partido entre Millonarios vs Santa Fe en la categoría Sub-20. Los albiazules son potencia en las divisiones menores, y eso ya ha quedado en evidencia con jugadores que han sido incluidos en el primer equipo.

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Santiago Castrillón, quien tenía un futuro más que prometedor y que aspiraba a convertirse en un gran jugador de Millonarios perdió la vida tras un infarto. El volante se perfilaba como el reemplazo ideal de David Mackalister Silva en unos años. Sin embargo, a la hora de controlar un balón con el pecho, el jugador cayó al suelo.

Perdió la conciencia, fue asistido de manera inmediata con el departamento médico, trasladado a UCI, pero los esfuerzos de los médicos no fueron suficientes para salvar a Santiago Castrillón. Días más tarde, la vida de Denilson Mena también fue cortada por una situación infortunada.

DENILSON MENA FALLECIÓ EN UNA BALACERA EN MEDELLÍN

En menos de una semana, Santiago Castrillón no pudo ganar la batalla final y perdió la vida, ahora, infortunadamente, Denilson Mena, un defensor central o lateral izquierdo de 22 años se vio involucrado en un altercado afuera de una discoteca en el barrio La América de la capital antioqueña.

Una riña que empezó a crecer con el pasar de las discusiones. Denilson Mena se vio involucrado en la pelea en la que la seguridad no pudo detener a los agresores que dispararon en repetidas ocasiones con un arma de fuego. Ahí, una bala impactó en el jugador que esperaba dar de qué hablar con un futuro más que prometedor.

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Después de este hecho, Denilson Mena quedó herido y llegó sin signos vitales a la unidad médica a la que fue trasladado. Habrá que esperar la investigación por parte de los encargados de la seguridad.

LA TRAYECTORIA DE DENILSON MENA

Este infortunio le costó la vida a Denilson Mena que perdió la vida tras esa balacera en la que se vio involucrado. El zaguero de 22 años inició su trayectoria deportiva en el Medellín City, un equipo antioqueño formador que lo catapultó con destino a España.

En el 2022, Denilson Mena llegó a probarse en España firmando con el Almoradí y en diciembre pasó al Torrellano. No duró mucho en dicho club y arregló su contrato con el Rayo Ibense. Continuó por tierras ibéricas con el Marino Luanco hasta llegar al Tenerife, un equipo con mayor reconocimiento.

Sin embargo, en Tenerife fue tenido en cuenta en el equipo juvenil de la institución española. Llevaba sin equipo desde el primero de julio de 2025 y después de varios meses regresó a Colombia a la espera de otra oportunidad para continuar su sueño deportivo. Infortunadamente, todo acabó en marzo de 2026.

JHON JÁDER DURÁN ENVIÓ MENSAJE A DENILSON MENA

Esta noticia no pasó desapercibida en el fútbol colombiano y Jhon Jáder Durán, jugador del Zenit de San Petersburgo, que, por edad, seguramente compartió con Denilson Mena, envió un mensaje en sus redes sociales.

Jhon Jáder Durán compartió un comunicado del Medellín City y lo acompañó con el siguiente mensaje, “te llevo donde siempre te lo dije mami”, junto con corazones blancos. Una lamentable noticia que toca al FPC y a los jugadores que habrían compartido con Denilson Mena.