Junior le quitó el invicto a Bucaramanga y escaló en la Liga BetPlay

Junior derrotó 2-0 a Atlético Bucaramanga por la decimotercera fecha de la Liga BetPlay 2026-I en un juego disputado este martes 24 de marzo en la cancha del estadio Romelio Martínez de Barranquilla. Los tiburones le quitaron el invicto a los leopardos.

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Resumen de Junior 2-0 Bucaramanga

El compromiso arrancó con intensidad, pero también con imprecisiones de lado y lado, en un trámite en el que Bucaramanga mostró iniciativa y logró aproximarse con mayor claridad durante varios pasajes del primer tiempo.

Por su parte, Junior apostó por un juego más directo, buscando aprovechar los espacios que dejaba su rival, aunque durante buena parte de la primera mitad le costó generar peligro real sobre el arco contrario.

Cuando parecía que el empate se mantenía hasta el descanso, apareció Jannenson Sarmiento al minuto 43 para romper el cero, en la que fue prácticamente la primera llegada clara del conjunto barranquillero.

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El gol golpeó anímicamente a Bucaramanga, que no logró reaccionar antes del cierre del primer tiempo y se fue al vestuario con la sensación de haber sido superior en algunos tramos, pero sin reflejarlo en el marcador.

Ya en el inicio del segundo tiempo, Junior volvió a pegar, esta vez por intermedio de Teófilo Gutiérrez, quien amplió la ventaja y desató la euforia en las tribunas, con la afición coreando su nombre.

A partir de ese momento, el equipo local tomó mayor control del juego, mientras que Bucaramanga intentó descontar con insistencia, generando algunas opciones que no logró concretar frente al arco rival.

El pitazo final confirmó una victoria clave para Junior, que además de quitarle el invicto a Bucaramanga, logró sacudirse la presión sobre su entrenador y tomar impulso en la tabla.

Próximos partidos de Junior y Bucaramanga

En la próxima fecha, los leopardos recibirán a Independiente Santa Fe, mientras que los tiburones visitarán a Internacional de Bogotá en el estadio de Techo.