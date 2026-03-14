Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich EN VIVO: Bundesliga HOY ¿dónde ver?

Continúan las acciones de la Bundesliga 2025/2026, competencia que en esta jornada sabatina tiene duelo muy interesante entre Bayer Leverkusen y Bayern Múnich.

El equipo del colombiano Luis Díaz jugará en condición de visitante y llega con mucha confianza al compromiso luego de la goleada 6-1 al Atalanta en el juego de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League.

Lea también: Atento, Luis Díaz: Bayern Múnich va por el fichaje de Messi

Así llega Leverkusen y Bayern al partido

El conjunto dirigido por el técnico Vincent Kompany buscará seguir por la senda de la victoria y alejarse todavía más en la punta del campeonato, recordando que el Bayern es líder con 66 puntos, 11 unidades más que su inmediato perseguidor, el Borussia Dortmund.

Por su parte, el equipo del Bayer Leverkusen, que al igual que su rival de hoy tuvo acción en los octavos de final de la Champions, obtuvo en condición de local un empate 1-1 ante Arsenal, mientras que en la Bundesliga se ubica en la sexta casilla con 44 puntos.

Hora y canal de TV para ver EN VIVO Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich

El partido correspondiente a la fecha 26 en la presente edición de la Bundesliga se llevará a cabo este sábado 14 de marzo a partir de las 9:30 a.m. en Colombia, duelo que se podrá ver en toda Latinoamérica por ESPN y la plataforma en ‘streaming’ de Disney+.

En países de Centroamérica se podrá disfrutar del compromiso por Sky Sports, señal que junto con izzy también transmitirán el partido para México, mientras que para los Estados Unidos se tendrá que sintonizar ESPN Select, fuboTV o por la App de ESPN.

Más horarios para ver el partido:

Colombia, Perú y Ecuador: 9:30 horas

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 10:30 horas

Argentina, Uruguay y Brasil: 11:30 horas

ET Estados Unidos: 9:30 horas

PT Estados Unidos: 6:30 horas.