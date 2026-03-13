¿Peligra el registro de Ribéry? Estado de gracia para Luis Díaz en el Bayern

Luis Díaz atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y se ha convertido en una de las grandes figuras del ataque del Bayern Munich, llega fortalecido al duelo frente al Bayer 04 Leverkusen por la Bundesliga. El guajiro va por el registro de una leyenda de la institución.

El extremo guajiro firmó una actuación determinante en la victoria 4-1 sobre el Borussia Mönchengladbach, en un partido en el que anotó el primer gol y asistió el segundo, alcanzando una marca histórica en el campeonato alemán. Con esa actuación, Díaz llegó a 25 participaciones directas en gol, entre anotaciones y asistencias, en apenas 24 partidos de la temporada.

El colombiano suma 14 tantos en la presente campaña liguera, superando así su mejor registro personal en Inglaterra, donde había marcado 13 goles en una temporada de la Premier League.

Las cifras del colombiano Luis Díaz destacan dentro de la historia reciente de la Bundesliga

Desde que se recopilan estadísticas detalladas del torneo en la temporada 2004/05, únicamente Kane y Erling Haaland necesitaron menos partidos para alcanzar las primeras 25 participaciones directas en gol: 14 y 22 encuentros respectivamente. Díaz lo logró en 24 compromisos, una cifra que confirma su impacto inmediato en el fútbol alemán.

A nivel individual, el tridente ofensivo del Bayern se posiciona entre los más productivos de Europa. Kane registra 35 participaciones directas en gol, Olise suma 26 y Díaz alcanzó 25. De hecho, en las cinco grandes ligas europeas solo dos jugadores superan actualmente esa cifra: Haaland y Kylian Mbappé.

Ribéry, en su primera temporada con Bayern sumó 39 aportes de gol en 46 encuentros disputados ¿Y Díaz?

Díaz está en estado de gracia, si contamos todas las competencias suma 36 actuaciones y 37 participaciones de gol con el equipo, mostrando una contundencia notable.

Lucho está a solo dos contribuciones de gol de igualar el registro de Ribéry, que en su primera temporada con Bayern sumó 39 aportes de gol en 46 encuentros disputados, el colombiano ya superó a Robben, quien tuvo 31 participaciones de gol en su primera campaña con el cuadro de Múnich (2009/2010).

El rendimiento del Bayern también refleja el gran momento colectivo del club. Tras 25 jornadas, el equipo suma 66 puntos, igualando su segunda mejor marca histórica a estas alturas del campeonato, solo superada por la campaña 2013/14.