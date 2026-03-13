Atento, Luis Díaz: Bayern Múnich va por el fichaje de Messi

Luis Fernando Díaz Marulanda encontró un lugar como el Bayern Múnich para poder mejorar sus cifras en Europa con goles y asistencias superando lo hecho en Liverpool y en el Porto. Está cerca de llegar a los 30 goles sumando todas las competencias.

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Como el extremo izquierdo, el guajiro se ha asociado muy bien con Harry Kane, centrodelantero y con Michael Olise por la derecha. Entre los recambios que puede tener Luis Díaz aparece el joven Lennart Karl y Jamal Musiala que puede estar por una banda o por el mediocampo.

Sin embargo, el Bayern Múnich estaría pensando en ir al mercado de fichajes para poder sumar recambio en la posición de Luis Díaz. Un extremo izquierdo que podría llegar es nada más ni nada menos que Messi. El argentino está más que cómodo en el Inter Miami y parece que cumplirá lo que resta de su carrera en el equipo de la MLS.

MESSI ESTÁ EN EL RADAR DEL BAYERN MÚNICH

Ante esto, y, pese a que el jugador responde al mítico apellido de Messi, no se trata del argentino, sino de un juvenil francés de 18 años que pertenece al Racing de Estrasburgo. Rayane Messi Tanfouri juega en el Neom SC de Arabia Saudita en condición de préstamo.

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La idea del Bayern Múnich es poder fichar a un extremo izquierdo para sumar un recambio para la posición del colombiano y ahí estaría el nombre de Rayane Messi. Vincent Kompany quiere sumar competencia en cada puesto y Luis Díaz, más allá de Lennart Karl no tiene otro reemplazante.

Rayane Messi sería el elegido que podría llegar en el mercado de fichajes de junio después del Mundial. El juvenil francés competiría también con Yan Diomande, otro jugador de proyección con 19 años. El marfileño y el extremo francés están en la carpeta, pero el problema con Diomande es que es muy costoso.

La ventaja que tienen en la pelea por Rayane Messi y Yan Diomande es que el galo no tiene un precio alto en el mercado de fichajes. Messi Tanfouri está tasado en un millón de euros de acuerdo con Transfermarkt.

Racing de Estrasburgo envió en condición de préstamo a Rayane Messi al Neom SC de Arabia Saudita. Los franceses podrían pedir nuevamente su ficha. El equipo galo tiene un vínculo de cuatro años más con el juvenil, pero las cosas podrían cambiar si el Bayern se anima a lanzar una oferta.

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Los números de Rayane Messi no han sido para nada malos en su corta experiencia. Ha sumado 98 partidos y ya suma 28 goles. Una cifra buena que sonará bastante en el mercado de fichajes y que ya llama la atención en el Bayern Múnich para ser el recambio de ‘Lucho’.