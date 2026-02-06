James confesó que Lorenzo fue clave para su llegada a Minnesota United

La llegada de James Rodríguez a Minnesota United tuvo un protagonista clave fuera de las negociaciones: Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia, quien acompañó y orientó al futbolista en el proceso previo a su vinculación con el club de la MLS.

Tras el anuncio oficial realizado este viernes 6 de febrero por Minnesota United en sus redes sociales, James asistió a una conferencia de prensa, en la que posó con la camiseta ‘10’ y habló sobre sus expectativas deportivas en esta nueva etapa de su carrera.

James Rodríguez habló sobre Néstor Lorenzo en su presentación con Minnesota

Durante su intervención, el volante colombiano reconoció que habló permanentemente con el seleccionador nacional y confirmó que su consejo fue determinante para aceptar la propuesta del equipo estadounidense. “He estado en contacto con el profe Néstor Lorenzo”, afirmó el jugador.

James explicó que la comunicación con el técnico ha sido constante y cercana en los últimos días. “Él sabe todos estos pasos”, señaló, destacando que recibió respaldo y tranquilidad en un momento clave, tras haber quedado como agente libre.

El ‘10’ también reveló que Lorenzo fue claro al recomendarle la MLS como destino. “Me dijo que no lo pensara, que es una liga en la que podía estar bien”, comentó James, valorando además el crecimiento del fútbol en Estados Unidos.

Otro factor que influyó en la decisión fue el entorno del próximo Mundial. Según James, Lorenzo le remarcó que “acá va a ser la Copa Mundo y será un paso fácil”, haciendo referencia a la adaptación, logística y ritmo de competencia de cara a la cita orbital.

En lo personal, el cucuteño aseguró llegar en buenas condiciones físicas y mentales, tras un trabajo anticipado. “Vengo entrenando desde el 3 de enero como si fuera una pretemporada”, explicó, dejando claro que no parte desde cero en su nuevo club.

Además, enfatizó que su disposición es total para asumir el reto: “Físicamente estoy bien, mentalmente aún más y estoy listo para todo lo que sea”, mensaje que tranquiliza tanto a Minnesota United como al cuerpo técnico de la Selección Colombia.

La llegada de James a un equipo competitivo era clave, teniendo en cuenta su rol como una de las principales figuras de la Selección Colombia, y el acompañamiento de Néstor Lorenzo fue determinante para que el ‘10’ encontrara un proyecto que le garantice continuidad, protagonismo y preparación rumbo al Mundial.