Bayern de Luis Díaz podría coronarse campeón en su próximo partido de Bundesliga

El colombiano Luis Díaz está a un paso de sumar un nuevo título en Europa, esta vez en la Bundesliga, donde el Bayern Múnich tiene la primera opción de coronarse campeón en la próxima jornada.

Bayern jugará el domingo 19 de abril a las 10:30 a.m. contra el Stuttgart en el Allianz Arena

Las cuentas son claras: el conjunto bávaro le lleva 12 puntos de ventaja al Borussia Dortmund con solo cinco fechas por disputarse. Esto significa que el título podría definirse de manera anticipada, incluso este mismo fin de semana, dependiendo de los resultados.

La jornada comenzará con el compromiso entre Hoffenheim y Dortmund, programado para el sábado 18 de abril a las 8:30 a.m. (hora de Colombia). Este detalle le otorga una ventaja estratégica al Bayern, que jugará al día siguiente, el domingo 19 de abril a las 10:30 a.m., cuando reciba al Stuttgart en el Allianz Arena.

Si el Dortmund no logra ganar en su visita, el Bayern tendrá la oportunidad de salir al campo con la posibilidad concreta de ser campeón. En ese escenario, una victoria de los dirigidos por Vincent Kompany bastaría para asegurar matemáticamente el título, manteniendo la diferencia de 12 puntos cuando solo quedarían 12 en juego.

En caso de que ambos equipos consigan resultados positivos, la definición se aplazaría. El Bayern podría celebrar entonces en la siguiente jornada, cuando visite al Mainz, en un partido en el que incluso un empate sería suficiente para consagrarse.

Martes 28 de abril: Luis Díaz y Bayern Múnich visitan al Paris Saint-Germain en Champions

Tras ser figura en la eliminación del Real Madrid con un doblete en la serie, el extremo volverá a escena el próximo martes 28 de abril, cuando el Bayern Múnich visite al Paris Saint-Germain en el partido de ida de las semifinales.

El rendimiento del guajiro ha sido clave para el conjunto alemán, que ahora se ilusiona con levantar la “orejona”. Su impacto en los momentos decisivos y su capacidad para desequilibrar en el frente de ataque lo han consolidado como una de las principales armas del equipo en esta recta final del campeonato.

Del otro lado estará el PSG, un rival de peso que también busca dar el golpe y avanzar a la gran final. Según las probabilidades previas al encuentro, el equipo francés parte con una ligera ventaja del 43% frente al 33% del Bayern, mientras que el empate se sitúa en un 24%, lo que anticipa una serie equilibrada y de alto nivel competitivo.

El encuentro se disputará en el Parque de los Príncipes de París a partir de las 2:00 p.m. (hora de Colombia) y marcará el inicio de una nueva batalla por un cupo en la final del torneo más prestigioso de Europa. Díaz llega en un momento estelar, luego de ser determinante ante el Bayern con goles en ambos partidos de cuartos de final, incluyendo uno decisivo en los minutos finales del compromiso de vuelta.