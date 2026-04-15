La eliminación del Real Madrid en los cuartos de final de la Liga de Campeones de la UEFA ante el Bayern Múnich dejó un marcador global 6-4 y la clasificación alemana a semifinales, lo que ocasionó una fuerte reacción de la prensa española, encabezada por Marca, que cuestionó duramente el arbitraje del esloveno Slavko Vincic.

La polémica creció aún más con las declaraciones del técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa

El medio madrileño calificó como “ridícula” la expulsión de Eduardo Camavinga en el minuto 86, una acción que terminó condicionando el desenlace del partido cuando el equipo blanco competía de tú a tú con el Bayern y mantenía la ventaja parcial en la eliminatoria. Para Marca, la decisión arbitral rompió el equilibrio de un duelo vibrante, que hasta ese momento se jugaba al límite con goles de Arda Güler y Kylian Mbappé.

La polémica creció aún más con las declaraciones del técnico Álvaro Arbeloa, quien no ocultó su frustración tras el encuentro. “No se puede expulsar a un jugador por una cosa así. Creo que el árbitro no sabía que tenía tarjeta y se ha cargado una eliminatoria y un partido que era muy bonito e igualado y estaba en todo lo alto”, afirmó, apuntando directamente a la actuación del juez central.

Arbeloa reconoció que antes del gol de Luis Díaz hicieron dos cambios que no fueron efectivos

El entrenador también lamentó el impacto anímico que tuvo la decisión en sus jugadores y en la afición: “Ha sido un gran partido de mis jugadores. Lo siento por ellos, por el esfuerzo que han hecho… Me duele porque el Real Madrid no va a ganar la decimosexta este año. Estoy muy orgulloso de lo que ha hecho el equipo”.

En medio de la controversia, el nombre de Luis Díaz emergió como el gran protagonista deportivo de la serie. El colombiano marcó un doblete clave, incluyendo el gol del empate 3-3 en los minutos finales que terminó por inclinar la balanza a favor del Bayern antes del definitivo 4-3.

Arbeloa también reconoció que ese tanto fue un golpe definitivo: “Justo antes del gol de Luis Díaz hicimos dos cambios que no fueron efectivos… ese gol acabó con todo”.

Entre elogios al esfuerzo del equipo y las críticas al arbitraje, el Real Madrid se despide de Europa “con honores”, mientras el Bayern avanza impulsado por la contundencia de Luchito Díaz.