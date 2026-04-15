Real Madrid: sin títulos, eliminado de Champions y un futuro incierto en el banquillo

La eliminación del Real Madrid en la Liga de Campeones de la UEFA ha desatado una ola de incertidumbre en torno al futuro de Álvaro Arbeloa, quien podría dejar el cargo tras una temporada marcada por la irregularidad y la ausencia de títulos.

Arbeloa ha dirigido 44 partidos oficiales, con un balance de 25 victorias, 4 empates y 15 derrotas

El técnico asumió el banquillo en enero de 2026, tras la salida de Xabi Alonso luego de perder la final de la Supercopa de España ante el Barcelona. Desde entonces, Arbeloa ha dirigido 44 partidos oficiales, con un balance de 25 victorias, 4 empates y 15 derrotas, números que no han sido suficientes para sostener el proyecto en medio de la exigencia del club blanco.

La caída frente al Bayern Múnich en cuartos de final, en una serie que terminó 6-4, dejó al Madrid sin su principal objetivo de la temporada. A esto se suma la eliminación en Copa del Rey y una Liga complicada, en la que el equipo es segundo, pero a nueve puntos del líder, el Barcelona, con solo siete jornadas por disputar.

Arbeloa: “Es decisión del club… solo quiero que gane el Real Madrid independientemente de quién esté en el banquillo”

En rueda de prensa, Arbeloa dejó entrever su postura ante el incierto panorama. “No me preocupa en absoluto y entenderé todas las decisiones que pueda tomar el club. Soy un hombre de la casa y si estoy dolido hoy no es por mí, es por el Real Madrid”, afirmó, evidenciando su disposición a aceptar una posible salida.

El entrenador también reflexionó sobre su gestión: “Desde que me he sentado en esta silla ha sido no para demostrar mi nivel como entrenador. No he querido ganar con mis decisiones, sino ayudando a nuestros jugadores… este no sé qué sello tiene mío”, reconoció con autocrítica.

Pese a los cuestionamientos, defendió el compromiso de su plantilla: “Estoy dolido por mis jugadores… siento que he hecho todo lo que he podido para intentar ayudarles”. Además, insistió en que su continuidad no es una prioridad personal: “Es decisión del club… solo quiero que gane el Real Madrid independientemente de quién esté en el banquillo”.