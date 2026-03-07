Bayern Múnich confirmó lo peor y causa preocupación en Luis Díaz

El Bayern se roba todas las miradas del mundo del fútbol tras el extraordinario presente deportivo con el que cuenta en la Bundesliga y que ha podido replicar también en la Champions League. Sin embargo, tras sus últimos partidos, se han confirmado noticias negativas en cuanto a las ausencias de importantes figuras.

Luis Díaz, quien se ha convertido en protagonista a nivel nacional e internacional en las competencias que disputa el Bayern Múnich junto con Harry Kane y un "muro" en la zona defensiva como lo es Manuel Neuer, pero lamentablemente el 'guajiro' ha tenido que ver también como se confirman partes médicos no tan alentadores de ambas estrellas.

Bayern confirmó que Manuel Neuer recae de la lesión

La sociedad entre Kane y Díaz ha sido uno de los factores determinantes para que el FC Bayern München lidere la Bundesliga con una ventaja considerable. El trío ofensivo conformado por Kane, Díaz y Olise ha acumulado un número impresionante de contribuciones que llevaron a que el club 'bávaro' lidere la tabla de posiciones de la Bundesliga y que haya obtenido su cupo directo en la Champions League.

El siguiente reto de la escuadra comandada por Kompany será justamente en la disputa por la "orejona" cuando se mida en el partido de ida ante Atalanta en condición de visitante, un difícil encuentro que también contaría con una baja sensible como lo es Manuel Neuer.

Tras el compromiso, el club confirmó que el guardameta sufrió una pequeña rotura muscular en la pantorrilla izquierda, detectada después de los exámenes realizados por el cuerpo médico del equipo alemán. Esta lesión obligará al portero a detener su actividad competitiva por un tiempo mientras inicia su proceso de recuperación.

La nueva molestia representa un contratiempo importante para el Bayern Múnich, ya que el arquero de 39 años es una pieza fundamental dentro del equipo tanto por su experiencia como por su liderazgo dentro del campo. Su ausencia obligará al técnico a recurrir a otras opciones en la portería para afrontar los próximos partidos de liga y competiciones internacionales.

¿Cuándo serán los partidos entre Bayern Múnich vs Atalanta en Champions League?

Los partidos entre Bayern Múnich y Atalanta por los octavos de final de la UEFA Champions League 2025-2026 se disputarán en marzo en una serie a ida y vuelta.

Fechas de los partidos

Partido de ida

Martes 10 de marzo de 2026

Estadio: Gewiss Stadium (Bérgamo, Italia)

2:00 p. m. hora de Colombia

Partido de vuelta