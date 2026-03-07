¿Gol por partido? Este es el increíble rendimiento de Luis Díaz en el Bayern Múnich

Luis Díaz, es alegría magia y pasión, cada momento del colombiano en la cancha destaca la impronta de un jugador irreverente, diferente y decisivo. En plena temporada de adaptación el guajiro se posiciona como uno de los cafeteros con más anotaciones en una temporada de Bundesliga.

Lea también Estados Unidos Vs Colombia en la SheBelieves Cup: hora y cómo VER EN VIVO por Fútbol RCN y la APP RCN

Este viernes tuvo otra excelente y destacada participación en el duelo contra el Borussia Mönchengladbach, por supuesto que el colombiano se destacó por el gol y la asistencia, fue fundamental para que el equipo encontrara el camino, anotó el primero y dio la asistencia del segundo, solo jugó 60 minutos, porque el entrenador lo guardó para el partido de octavos de final de Champions Legue contra Atalanta.

Los números de Lucho esta temporada son absurdos, 21 tantos, repartidos en 14 goles por la Bundesliga, tres en Champions, dos en Copa de Alemania, uno en Supercopa y uno con la Selección Colombia.

Adicionalmente el jugador suma 16 asistencias de gol, un número bastante alto que pocos jugadores pueden igualar, en cuanto a rendimiento goleador cada 144 minutos hay garantía de una anotación del guajiro. Un promedio de 0.63 goles por partido.

Luis Díaz comparte listado con Adrián Ramos, James Rodríguez y Rafael Santos Borré

El colombiano Luis Díaz sigue dejando huella en la Bundesliga. Con 14 goles, el extremo igualó el registro que alcanzaron James Rodríguez durante su paso por el Bayern Múnich y Rafael Santos Borré en sus etapas con Eintracht Frankfurt y Werder Bremen.

Lea también Última hora con James Rodríguez: se prenden las alarmas en Selección Colombia

Con esa cifra, Díaz comparte con ambos futbolistas el tercer lugar entre los máximos goleadores colombianos en la historia del torneo alemán. La segunda posición pertenece a Jhon Córdoba, quien acumuló 30 anotaciones, mientras que el primer puesto lo mantiene Adrián Ramos con 45 goles defendiendo al Hertha Berlín y al Borussia Dortmund.

Además, Díaz está cerca de romper otro registro: el de más goles de un colombiano en una temporada, también en poder de Ramos, quien marcó 16 tantos en la campaña 2013/2014.