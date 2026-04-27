El centro delantero Nicolas Jackson, que está a préstamo en Bayern Múnich de Alemania, donde juega el extremo izquierdo colombiano Luis Fernando Díaz Marulanda, no continuaría en el club de cara a la siguiente temporada.



Por esto, el equipo que es dirigido por el belga Vincent Kompany estaría buscando un nuevo atacante que le compita y que sea el suplente principal del británico Harry Kane, quien tiene 32 años.

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El delantero que llegaría al Bayern

Y bien, la escuadra bávara ya habría encontrado el centro delantero que contrataría para lo que será la siguiente temporada. Se trata del futbolista serbio Dusan Vlahovic, quien tiene 26 años.

¡El Bayern está considerando a Dusan Vlahovic como suplente de Harry Kane tras la salida de Nicolas Jackson! El contrato con la Juve expira este verano. ¡Oportunidad de agente libre! 136 goles en la Serie A | ¡El máximo finalizador!”, informó al respecto Ekrem Konur, especializado en el mercado de fichajes, a través de su cuenta oficial de X, antes Twitter.

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Habrá que esperar para conocer si se realiza la gestión

Los siguientes días o semanas serán más que claves para conocer si el fichaje se termina realizando o no. Vlahovic es un atacante muy potente y en diferentes mercados ha estado en el radar de otros grandes del planeta.



El rumor del nuevo atacante que llegaría al Bayern se da antes del cruce del conjunto alemán con PSG de Francia por las semifinales de la Uefa Champions League, el torneo de clubes internacional más importante del mundo.

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Palabras de Kompany

“Todo lo que pasó la temporada pasada y todo lo que hemos logrado hasta ahora lo hemos conseguido porque hemos rendido. Siempre hay que mirar de dónde se puede aprender", dijo Kompany antes del juego.



“Nuestro equipo ya ha ganado este año en el Bernabéu, ha ganado en París. París sigue siendo, por supuesto, el campeón de la Champions League, pero si hay un equipo que puede asumir este desafío, somos nosotros. Sabemos lo fuerte que es París, pero queremos este partido”, añadió, en conferencia de prensa.