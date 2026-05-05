Bayern Múnich de Alemania ya piensa en lo que será la siguiente temporada. El conjunto bávaro quiere mantenerse en lo más alto de la élite y para ello haría un esfuerzo grande para mantener a las principales figuras de la nómina.



Pero además de ello, contrataría a jugadores con proyección y buen presente en el viejo continente. Y un ejemplo de ello es el atacante británico Anthony Gordon, que milita en Newcastle United de la Premier League de Inglaterra.

Lea también Lista oficial del PSG ante Bayern Munich: convocados y sorpresas para la Champions

El seguimiento a Gordon

De acuerdo con diferentes medios europeos, Bayern Múnich viene siguiendo a Gordon desde hace varias semanas y ya le habría acercado al entorno del jugador cifras concretas más un contrato que podría ser de unos cinco años.



“A pesar del interés de otros clubes de élite, el FC Bayern ha presentado ahora a Anthony #Gordon y su entorno cifras concretas. Gordon podría firmar un contrato de cinco años con el Bayern”, informó al respecto Florian Plettenberg, a través de su cuenta oficial de X, antes Twitter.

Lea también Bayern Múnich hizo oficial inesperada decisión que involucra a Luis Díaz

¿Lío entre clubes?

A su vez, Florian señaló que el problema central actualmente es llegar a un acuerdo con el equipo inglés, esto porque con el jugador la situación estaría clara, agregando que estaría muy interesado en irse al Bayern.

“El principal problema sigue siendo un acuerdo con el Newcastle, no con el jugador. El Bayern tiene límites claros. Por eso, Eberl/Freund están en conversaciones con varios candidatos”, sentenció el periodista, especializado en el mercado de fichajes.

Lea también Luis Díaz, protagonista en anuncio de última hora del Bayern Múnich

Sería suplente de Lucho

Es de resaltar que desde los primeros reportes de la prensa europea sobre el posible traspaso, se indicó que Anthony Gordon sería el suplente del extremo izquierdo colombiano Luis Fernando Díaz Marulanda.



El exjugador del Junior de Barranquilla y Porto de Portugal mantiene un gran nivel en el equipo que es dirigido por el belga Vincent Kompany, por lo que el británico tendría una tarea muy compleja para ser titular en el plantel.