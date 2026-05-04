En las últimas horas, Bayern Múnich de Alemania, uno de los equipos más grandes del mundo, hizo un anuncio de cara a lo que será la siguiente temporada. En el mismo, uno de los protagonistas es el extremo izquierdo colombiano Luis Fernando Díaz Marulanda.



El equipo dirigido por el belga Vincent Jean Mpoy Kompany lanzó la camiseta con la que jugará de local en la próxima temporada. El anuncio, en la red social X, antes conocida mundialmente como Twitter, tiene más de 80 mil visualizaciones.

El estreno

La nueva camiseta del Bayern Múnich será estrenada en el partido de vuelta de las semifinales de la Uefa Champions League ante Paris Saint-Germain de Francia. Este cotejo se llevará a cabo el miércoles de mayo.



“No existe un mayor escenario posible: el FC Bayern estrenará la primera equipación para la temporada 2026/27 cuando salte al campo del Allianz Arena el 6 de mayo para disputar el decisivo partido de vuelta de las semifinales de la Champions League contra el París Saint-Germain. Bajo los focos, ante su propia afición y con la final de la máxima competición continental como objetivo, el campeón récord alemán lucirá por primera vez su nuevo look, listo para vivir una de esas noches inolvidables”, señaló.

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Lucho es protagonista

En las fotos que rondan a través de las diferentes plataformas del equipo, Luis Díaz es uno de los grandes protagonistas. En una imagen, el colombiano figura con sus compañeros de ataque: Michael Olise y Harry Kane.

“El equipo formado por Joshua Kimmich, Michael Olise y Harry Kane vestirá en este partido tan especial una camiseta que representa todo lo que caracteriza al club: confianza en sí mismo, carisma y una mentalidad ganadora absoluta. Con intensos tonos rojos y blancos, la nueva primera equipación combina la tradición con un estilo moderno y llamativo, perfecta para los grandes momentos”, añadió la escuadra bávara.

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En la tienda ya está la camiseta

Para todos los colombianos e hinchas de diferentes partes del mundo que quieran comprar la camiseta, lo podrán hacer por medio de la tienda virtual del Bayern Múnich. Se espera que la indumentaria, en su primera salida, se agote pronto.



“El FC Bayern femenino también presentará la nueva primera equipación en un marco especial: la capitana Glodis Viggosdottir y su equipo jugarán por primera vez con esta camiseta el 9 de mayo en el FC Bayern Campus contra el Eintracht Frankfurt. Tras el final del encuentro, recibirán la Ensaladera de campeonas”, sentenció Bayern, entre otras cosas más.

















