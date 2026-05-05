El Paris Saint-Germain ya tiene lista su convocatoria para uno de los partidos más exigentes de la temporada: el choque de vuelta frente al Bayern Munich por la UEFA Champions League. La nómina presentada refleja una mezcla de experiencia, juventud y talento ofensivo que ilusiona al conjunto parisino ante el equipo del colombiano Luis Díaz, punto de referencia para los franceses.
Lista oficial del PSG ante Bayern Munich: convocados y sorpresas para la Champions
En defensa, el equipo se apoya en nombres consolidados como Marquinhos y Lucas Hernández, acompañados por alternativas como Beraldo y Zabarnyi, lo que le da variantes tanto en línea de cuatro como en esquemas más flexibles. La presencia de Nuno Mendes también aporta salida por banda y profundidad, un factor clave ante un rival de alta intensidad como el alemán.
El mediocampo aparece como uno de los puntos fuertes del PSG. Jugadores como Vitinha, Fabián Ruiz y el joven Zaïre-Emery garantizan control de balón y dinamismo, mientras que João Neves suma frescura y visión. Lee Kang-In, por su parte, ofrece creatividad en el último tercio, siendo un enlace importante con el ataque.
Ousmane Dembélé, Kvaratskhelia y Barcola destacan en la ofensiva
En la zona ofensiva, el equipo parisino presenta un arsenal temible. Ousmane Dembélé, Kvaratskhelia y Barcola destacan por su velocidad y desequilibrio en el uno contra uno, mientras que Gonçalo Ramos se perfila como referencia en el área. La inclusión de jóvenes como Doué también abre la puerta a variantes tácticas durante el partido.
El PSG llega a este compromiso con la necesidad de dar un golpe de autoridad en Europa. Enfrente tendrá a un Bayern históricamente sólido en este tipo de escenarios, lo que convierte el duelo en uno de los más atractivos de la jornada.