Este martes 7 de abril, Bayern Múnich de Alemania, donde juega el extremo izquierdo colombiano Luis Fernando Díaz Marulanda, se verá las caras con Real Madrid de España, considerado por muchos como el mejor club en la historia del deporte rey.



Este compromiso corresponde al partido de ida de los cuartos de final de la Uefa Champions League y se llevará a cabo en la casa del conjunto español, es decir, en el estadio Santiago Bernabéu.

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Una final adelantada

Este encuentro, sin lugar a dudas, es una final adelantada del torneo de clubes a nivel internacional más importante y competitivo del mundo. Son escuadras con jugadores de mucha jerarquía.



Y hablando precisamente de los futbolistas, en los últimos días hubo preocupación en Bayern Múnich por la salud de una de sus grandes figuras, el centro delantero inglés Harry Kane.

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Harry Kane volvió lastimado

Tras la más reciente jornada FIFA, previo a la Copa del Mundo 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, el artillero regresó al conjunto bávaro con una molestia sufrida en la selección inglesa.



"El capitán de Inglaterra sintió dolor en el tobillo el pasado lunes entre las 17:30 y las 18 horas, hora alemana, durante la parte secreta del entrenamiento de su selección nacional. Se dice que estos ocurrieron sin la influencia de un oponente. Posteriormente, Kane canceló la sesión anticipadamente", señaló sobre el tema Bild, medio de comunicación teutón.



Debido a la molestia en uno de sus tobillos, que se presume puede ser el derecho, en Bayern Múnich temen por la baja del experimentado atacante en el duelo vs. Real Madrid.

¿Se recuperó Kane?

Pero en las últimas horas surgió una 'bomba' que le devuelve las esperanzas a los aficionados del equipo de Luis Díaz. De acuerdo con el periodista Florian Plettenberg, Harry Kane hizo parte de la última sesión de entrenamiento del Bayern Múnich y es muy posible que salga como titular ante Real Madrid.



"Harry Kane participó en la última sesión de entrenamiento del FC Bayern el lunes en Múnich. Recientemente había estado de baja por problemas en el tobillo. Si no surge ningún imprevisto, se espera que juegue contra el Real Madrid según lo previsto. 10 goles en la actual temporada de la Liga de Campeones", dijo Florian, a través de su cuenta oficial de X.