Bayern Múnich respalda a Luis Díaz; presentan recurso para evitar sanción

El futbolista colombiano Luis Fernando Diaz fue gran protagonista del Bayern Múnich en el empate en condición de visita frente a Bayer Leverkusen en duelo válido por la fecha 16 de la Bundesligia.

Díaz estuvo involucrado en la anotación que sufrió el gigante de Baviera al perder el balón en el centro de la cancha, pero posteriormente se redimió de su error al marcar en el minuto 69 el 1-1 final.

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Adicionalmente, el colombiano se fue expulsado del compromiso en el minuto 84 al recibir la segunda tarjeta amarilla y posteriormente la roja por una supuesta simulación de una infracción.

Bayern Múnich presenta recurso por expulsión de Luis Díaz

En las últimas horas se ha dado a conocer que Bayern Múnich presentó un recurso ante el tribunal deportivo de la DFP (Federación Alemana de Fútbol) en contra de la suspensión de Luis Díaz.

Según detalló Sky Sports, el director general de Bayern Münich, Jan-Christian Dreesen, cuestionó algunas decisiones arbitrales que han afectado al equipo.

En este caso, se refirió especialmente a la determinación del juez central Christian Dingert de expulsar por doble amonestación al colombiano.

Sin embargo, el Bayern Múnich se respaldó en lo dicho por Christian Dingert, quien reconoció que se equivocó en mostrarle la tarjeta roja a Lucho Díaz.

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"Estamos siguiendo con preocupación los acontecimientos de las últimas semanas. El partido en Leverkusen fue la culminación de un periodo en el que nos hemos enfrentado repetidamente a decisiones cuestionables. Ya sea en HSV, en Dortmund o en Leverkusen, siempre ha habido situaciones polémicas que a menudo nos han perjudicado. La DFB (Federación Alemana de Fútbol) tiene la responsabilidad de mejorar el nivel de sus árbitros. Que Christian Dingert haya admitido su error es honorable, pero eso por sí solo no nos ayuda", dijo Dreesen.

Ante esta situación se espera que a Lucho Díaz se le quite la suspensión de un partido y pueda ser tenido en cuenta por el entrenador Vincent Kompany en el encuentro contra Unión Berlín por la fecha 27 de la Bundesliga.

Próximo partido de Luis Díaz y Bayern Münich

Mientras se define si se le quita o no la sanción en la Bundesliga, Luis Díaz y Bayern Múnich volverán a la acción este miércoles 18 de marzo recibiendo a Atalanta en el juego de vuelta de los octavos de final en la Champions League.