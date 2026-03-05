Rodrigo Contreras le da la vuelta al mundo por su golazo: así reaccionaron

Millonarios selló la clasificación para la fase de grupos de la Copa Sudamericana después de una noche de ensueño en el Estadio Atanasio Girardot frente a Atlético Nacional con un Rodrigo Contreras estelar gracias a su doblete y, además, generó un penal para el gol de Leonardo Castro que desempató el partido después de la igualdad de Nicolás Rodríguez.

Sobre los 21 minutos, Rodrigo Contreras hizo magia con un balón que ganó en la banda, miró de reojo el arco custodiado por David Ospina y sacó un remate de más de sesenta metros para colgarla al ángulo. Un misil que entró ante un adelantado Ospina que no pudo hacer nada para evitarlo.

En el segundo tiempo, Rodrigo Contreras volvió a vulnerar el arco de David Ospina con otro disparo, esta vez en el área. La pelota pegó en el palo e ingresó para decretar el tercero y definitivo tanto para sellar la clasificación. Su anotación de atrás de la media cancha generó revuelo en los principales medios deportivos sudamericanos como Olé y La Tercera de Chile.

“GOLAZO DIGNO DEL PREMIO PUSKÁS”; MENCIONAN EN ARGENTINA SOBRE RODRIGO CONTRERAS

La Copa Sudamericana se ve en todos los lados de Sudamérica y Argentina y Chile, sobre todo estos dos países estuvieron pendientes del partido de Atlético Nacional vs Millonarios con el delantero argentino Rodrigo Contreras que también actuó en la liga chilena con un paso recordado por la Universidad de Chile.

Todas las miradas se alinearon con el golazo de Rodrigo Contreras atrás de la mitad de la cancha. El Diario Olé escribió en sus primeras planas que, “se anotó un golazo desde atrás de mitad de cancha en el cruce de colombianos con Atlético Nacional”.

También agregaron que, “el punta soltó un zurdazo infernal desde atrás de mitad de cancha en el Atanasio Girardot para darle la venta a Millonarios ante ni más ni menos que Atlético Nacional. El detalle de color es que en el arco verdolaga se encuentra David Ospina, histórico arquero del seleccionado colombiano con un enorme recorrido por el fútbol europeo”.

El Diario Olé no fue el único en hablar sobre el golazo de Rodrigo Contreras. El Clarín también escribió que, “una actuación excepcional con un impresionante golazo desde 60 metros digno del Premio Puskás”. Contreras jugó en Gimnasia y Esgrima de La Plata y el medio local O221 afirmó que, “un ex Gimnasia marcó un gol descomunal y va camino a ganar el Puskás”.

La Tercera de Chile también se animó a referirse al golazo del ex Universidad de Chile, “mientras la U quedaba eliminada: el golazo de antes de mitad de cancha de Tucu Contreras a David Ospina en la Sudamericana”. Complementaron que, “el balón viajó rápido y se clavó en la portería, a pesar de la desesperada corrida de Ospina. que luego quedó enredado entre la malla. Mientras tanto, el Tucu era abrazado por casi todo el banco de suplentes mientras gritaba su gol”.

Habrá que esperar si el delantero se mete en esa lista de candidatos a ganar el Premio Puskás por el mejor gol de la temporada. Sin duda alguna, ese gol se perfila en ese amplio ranking.