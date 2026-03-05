Logo Deportes RCN Vertical
Tablas de posiciones
Logo Deportes RCN Horizontal
Tablas de posiciones
Camila Osorio

Camila Osorio sorprende en su debut en el Indian Wells y avanza de ronda

Camila Osorio inició un nuevo camino en el Indian Wells y lo hizo con victoria en la primera ronda.
Jiovanny Andrés Ojeda Bohórquez
Camila Osorio pisa fuerte en el Indian Wells con victoria
Camila Osorio pisa fuerte en el Indian Wells con victoria // AFP

La tenista colombiana Camila Osorio regresó a la acción en una nueva competencia en la temporada 2026 que le ayudará a ascender en la tabla de posiciones del Ranking ATP y de paso ilusionarse con la obtención de un nuevo título que enorgullezca a los colombianos,

Camila logró una importante victoria en su debut en el prestigioso BNP Paribas Open de Indian Wells tras derrotar a la estadounidense Sloane Stephens, campeona del US Open 2017. El triunfo representa un arranque prometedor para la colombiana en uno de los torneos más importantes del calendario del tenis mundial.

¿Marsiglia convocaría a Catalina Usme? Escenario perfecto para Liga de Naciones

Lea también

¿Marsiglia convocaría a Catalina Usme? Escenario perfecto para Liga de Naciones

Así fue la victoria de Camila Osorio en el Indian Wells

María Camila Osorio mostró un juego sólido y efectivo para imponerse con autoridad por 6-4 y 6-1 en la primera ronda del torneo contra Sloane Stephens, disputado sobre superficie dura en el Indian Wells Tennis Garden, en California.

El primer set fue el más disputado del partido. Stephens intentó imponer su potencia desde el fondo de la cancha, mientras Osorio respondió con su característico juego de consistencia, movilidad y precisión. La colombiana logró romper el servicio de su rival en momentos clave y se llevó el primer parcial por 6-4.

Selección Colombia tiene cambios de última hora en su roster para el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Lea también

Selección Colombia tiene cambios de última hora en su roster para el Clásico Mundial de Béisbol 2026

En el segundo set su nivel fue aún más alto, aprovechando los errores de Stephens y mostrando gran solidez desde la línea de base. La tenista cucuteña consiguió varios quiebres de servicio consecutivos que terminaron por inclinar el partido definitivamente a su favor. Finalmente cerró el set por un contundente 6-1 para asegurar su clasificación a la siguiente ronda.

Este triunfo es especialmente significativo para la colombiana, ya que llega en uno de los torneos más prestigiosos del circuito WTA. El BNP Paribas Open es considerado por muchos como el “quinto Grand Slam” debido a la calidad de las jugadoras participantes y la importancia que tiene dentro del calendario del tenis profesional.

En otras noticias: Falcao revive la polémica en la Selección Colombia

Próximo partido de Camila Osorio en el Indian Wells

Tras avanzar en la primera ronda de la competencia estadounidense, la tenista colombiana afrontará el reto de la ronda 64 contra una de las jóvenes promesas del torneo, Iva Jovic. El encuentro entre Osorio y la estadounidense se llevará a cabo el viernes 6 de marzo.

En esta nota

Camila Osorio Federación Colombiana de Tenis Selección Colombia de Tenis Tenis colombiano Deporte Colombiano