Luis Díaz mete presión en el Bayern Múnich: Kane no se guardó nada

La temporada 2025/26 está siendo una de las mejores para el Bayern Múnich, tanto a nivel nacional en la Bundesliga como internacionalmente en la Champions League, y gran parte de ese éxito ofensivo se lo deben tanto a Luis Díaz como a Harry Kane, dos piezas fundamentales en el ataque bávaro que, juntos con Michael Olise, conforman uno de los tridentes más letales de Europa.

Desde su llegada al cuadro 'bávaro', Luis Díaz ha demostrado que su adaptación al fútbol alemán ha sido rápida y efectiva. El extremo colombiano ha encajado en el esquema ofensivo del Bayern con naturalidad y ha registrado cifras de alto impacto que podrían llegar a incomodar a Harry Kane, pero la verdad es que el inglés es uno de sus mejores aliados y no se contuvo en elogios para el 'guajiro'.

Díaz incluso firmó su primer hat-trick con el Bayern en una goleada 5-1 ante Hoffenheim, actuación que le valió el premio de Jugador del Partido por su rendimiento dominante y su capacidad para definir con precisión.

El colombiano de 29 años se mantuvo en racha goleadora y se volvió a reportar recientemente con anotación en el triunfo frente a Leipzig en los cuartos de final de la Copa de Alemania. La actualidad de 'Lucho' en el Bayern Múnich ha hecho que se robe varias miradas y elogios, incluyendo los del referente goleador, Harry Kane.

La sociedad entre Kane y Díaz ha sido uno de los factores determinantes para que el FC Bayern München lidere la Bundesliga con una ventaja considerable. El trío ofensivo conformado por Kane, Díaz y Olise ha acumulado un número impresionante de contribuciones que llevaron a que el inglés confesara que 'Lucho' es un jugador increíble y "peligroso".

"Es un jugador increíble, una gran persona. Obvio está recibiendo muchos elogios por los goles que ha convertido recientemente, y está bien, pero creo que el trabajo que hace por el equipo, con y sin pelota, es lo más importante. Creo que eso es lo que todos respetamos de él".

"Es muy peligroso. Creo que por afuera le causa muchos problemas a los laterales y también llega a posicionarse en zonas de gol, que es lo que queremos de nuestros extremos. Su gol ante Leipzig es más de un centrodelantero, por el medio. Suele llegar al área chica en los centros y convierte lo que yo llamo goles más "sucios", no tan glamorosos. Si queremos llegar lejos en las competencias, necesitamos que todos colaboren para marcar goles a través de pelotas paradas, en todo el campo, y es lo que tenemos ahora mismo".

¿Cuántos goles lleva Luis Díaz en la Bundesliga 2025/26?

El delantero de la Selección Colombia, Luis Díaz, es uno de los más destacados en la presente temporada al ser uno de los goleadores del equipo con un total de 13 anotaciones y como "plus" también ha podido reportarse con 12 asistencias, todo a lo largo de 1.660 minutos.