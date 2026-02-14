Luis Díaz suma asistencias con el Bayern: así le fue al colombia contra Weder Bremen

La victoria del Bayern München confirmó el gran momento de Luis Díaz, quien volvió a ser determinante en la goleada 3-0 sobre el SV Werder Bremen. El colombiano sumó una nueva asistencia y ratificó que atraviesa una de las temporadas más sólidas de su carrera en Europa.

El líder del campeonato impuso condiciones ante un rival que intentó resistir, pero terminó cediendo ante la jerarquía visitante. La apertura del marcador llegó a través de Harry Kane, quien transformó en gol un penalti con la frialdad que lo caracteriza.

Sin embargo, el segundo tanto fue una obra colectiva que tuvo sello colombiano. Díaz recibió por el costado izquierdo, encaró con determinación, levantó la cabeza y filtró un pase preciso al corazón del área. El delantero inglés definió con potencia para el 2-0 parcial. Fue una acción que desnudó la conexión ofensiva entre ambos y que volvió a evidenciar la inteligencia táctica del extremo guajiro. Su capacidad para desbordar y asistir lo ha convertido en una pieza clave del engranaje ofensivo.

Más allá de la estadística, el impacto del colombiano se percibe en cada intervención. No se limita a correr la banda: participa en la elaboración, presiona en salida rival y genera superioridad numérica. En Bremen, completó regates, ganó duelos individuales y estuvo cerca de marcar con un remate que exigió al guardameta local. Su rendimiento confirma que no vive únicamente de la inspiración, sino de una evolución constante en lectura de juego y toma de decisiones.

El tercer gol, obra de Leon Goretzka, sentenció el partido y selló una victoria que fortalece el liderato muniqués. El mediocampista apareció desde segunda línea para capitalizar un rebote y cerrar la noche con autoridad. La celebración visitante contrastó con el silencio de las tribunas locales, conscientes de que su equipo fue superado en todas las líneas.

Para el futbolista cafetero, esta asistencia representa mucho más que un número en la planilla. Es la confirmación de que su adaptación al fútbol germano está completa y de que su influencia crece jornada tras jornada. En la presente campaña ya suma una cifra significativa de pases gol, consolidándose como uno de los máximos generadores de juego del campeonato. Su regularidad ha despertado elogios de la prensa especializada y de la afición, que valora su entrega y desequilibrio.

El triunfo en Bremen no solo amplía la ventaja en la cima, sino que envía un mensaje claro al resto de competidores: el gigante bávaro mantiene su hambre intacta. La combinación entre experiencia, talento joven y profundidad de plantilla lo convierte en un adversario temible.

Mientras tanto, Díaz continúa escribiendo su propia historia en el balompié europeo. Su crecimiento no se mide únicamente en cifras, sino en liderazgo silencioso y compromiso competitivo. Cada asistencia, cada desborde y cada esfuerzo defensivo fortalecen su reputación como uno de los referentes sudamericanos del momento.

Si mantiene este nivel, el extremo guajiro no solo será protagonista en la lucha por el campeonato, sino que podría cerrar el curso como uno de los jugadores más influyentes del torneo alemán. Por ahora, quedó claro que su impacto trasciende el marcador: es un futbolista que ilumina el juego y marca diferencias cuando más se necesita.