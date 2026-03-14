Respaldo a Lucho Díaz por expulsión: Bayern Múnich protesta por arbitraje

El empate 1-1 entre Bayern Munich y Bayer Leverkusen por la Bundesliga dejó un encuentro cargado de intensidad y polémica, especialmente por la expulsión del colombiano Luis Díaz en los minutos finales del compromiso.

Díaz como uno de los grandes protagonistas de la noche: gol y expulsión

Más allá de la polémica, el encuentro tuvo a Díaz como uno de los grandes protagonistas de la noche. El extremo vivió un partido de contrastes: primero cometió un error en la jugada que terminó en el gol del Leverkusen, pero más tarde se reivindicó al marcar el tanto del empate para el Bayern.

El colombiano también participó en una acción que terminó con un gol anulado al delantero inglés Harry Kane, lo que ratificó su influencia en el desarrollo ofensivo del equipo bávaro.

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El empate dejó al Bayern sumando un punto en un duelo directo por los primeros lugares de la Bundesliga. Sin embargo, la expulsión de Luis Díaz podría representar una baja sensible para el próximo compromiso del equipo alemán, que ahora deberá esperar la confirmación de la sanción disciplinaria para conocer si el colombiano se perderá el siguiente partido del campeonato.

Protestas del Bayern Munich por arbitraje: "No digo que deba ser penalti, pero al menos no tarjeta amarilla”

Tras el partido, el mediocampista alemán Joshua Kimmich expresó su desacuerdo con la decisión arbitral que terminó dejando al conjunto bávaro con un jugador menos.

La acción que generó el debate se produjo en la recta final del encuentro, cuando Díaz cayó dentro del área tras un contacto con el arquero rival. El árbitro interpretó que el extremo colombiano simuló la falta y decidió mostrarle la segunda tarjeta amarilla, lo que derivó en su expulsión.

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La determinación del juez provocó múltiples reacciones tras el pitazo final. Kimmich, uno de los referentes del Bayern, salió en defensa de su compañero y cuestionó la interpretación arbitral.

“Para mí no se puede sacar tarjeta amarilla por simular una falta. Hubo contacto con el pie del arquero y él se levantó inmediatamente. No digo que deba ser penalti, pero al menos no tarjeta amarilla”, señaló el volante alemán al referirse a la jugada que marcó el desenlace del partido para el colombiano.