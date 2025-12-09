Bayern Münich volvió al triunfo en Champions y se acerca a los octavos de final

Pese a empezar por detrás en el marcador, el Bayern remontó 3-1 contra el Sporting Portugal en Múnich, durante la 6ª jornada de Liga de Campeones, resultado que acerca a los alemanes a octavos de final de la competición.

Dos semanas después de encajar en la cancha del Arsenal su primera derrota de la temporada, los bávaros alcanzaron los 15 puntos de 18 posibles. Se hacen así con la segunda posición provisional, solo por detrás de los Gunners, único equipo todavía invicto en Champions, que visita el miércoles al Brujas.

Los alemanes, que se vieron por detrás en el marcador luego de un gol contra su portería de Joshua Kimmich (54'), remontaron en cinco minutos, gracias a Serge Gnabry (65') y Lennart Karl (69'). Jonathan Tah (77') aseguró la victoria en la recta final del encuentro.









En enero, el Bayern terminará la fase de grupo único contra el Union Saint-Gilloise belga y el PSV Eindhoven neerlandés, con la certeza de que dos victorias sería sinónimo de clasificar directamente a octavos de final.

Si logran además mejorar su diferencia de goles, los bávaros podrían optar a una de las dos primeras posiciones, que asegura disputar en su cancha todos los partidos de vuelta durante la fase de eliminación directa, semifinales incluidas.

Para esos dos partidos, el entrenador Vincent Kompany podrá volver a contar con los servicios del colombiano Luis Díaz, luego de haber cumplido sus dos partidos de suspensión contra Arsenal y Sporting tras su tarjeta roja recibida contra el París Saint-Germain por una durísima entrada a Achraf Hakimi.