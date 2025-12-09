Más problemas para el Real Madrid: Mbappé en duda para mañana

El partido más importante de lo que va de la temporada se acerca y en el Real Madridlas preocupaciones se acumulan. El equipo de Xabi Alonso prepara la visita del Manchester City al Santiago Bernabéu por la Champions League, pero la participación de su gran estrella, Kylian Mbappé, está en duda por una nueva molestia física.

Mbappé se pierde el entrenamiento: su estado será evaluado horas antes del juego

Mbappé sufrió el domingo una fractura en el dedo anular de la mano izquierda y un golpe en la rodilla izquierda durante el partido ante Celta. Desde entonces, ha permanecido en reposo y bajo tratamiento médico para aliviar el dolor.

Este martes, el francés no pudo entrenar con el grupo en la Ciudad Real Madrid, una señal que preocupa en el club, teniendo en cuenta que ha participado directamente en 25 de los 44 goles del equipo en la temporada.

La decisión sobre su presencia se tomará el mismo miércoles, tras una reunión entre jugador, cuerpo médico y Xabi Alonso para evaluar si está en condiciones óptimas de competir ante el City.

Una enfermería llena y pocas alternativas para Xabi Alonso

La posible baja de Mbappé se suma a una lista que ya es extensa.

Están totalmente descartados:

•Eduardo Camavinga, por esguince de tobillo agravado.

•Dean Huijsen, fuera por dolencia muscular desde noviembre.

•Carvajal, Alexander-Arnold, Militao, Alaba y Mendy, todavía lesionados.

Ante la emergencia, el técnico ha convocado a canteranos como Víctor Valdepeñas, Joan Martínez y Jorge Cestero para completar la sesión táctica y perfilar la lista final de convocados.

Las buenas noticias llegan con Rüdiger, Bellingham y Valverde, quienes regresaron a entrenar con normalidad.

El Real Madrid llega a su duelo de Champions ante Manchester City rodeado de dudas y con la enfermería al límite. La presencia de Kylian Mbappé, clave en el ataque blanco, se definirá a último momento. El Bernabéu espera su respuesta y el equipo necesita que su estrella esté en pie en el día más exigente del curso.