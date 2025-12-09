Salah extraña a Luis Díaz; destapan nuevo motivo de crisis en Liverpool

Después del empate a tres goles frente al Leeds United que se dio de manera agónica, todo se rompió para el Liverpool y para el extremo egipcio, Mohamed Salah. El ex Chelsea decidió continuar en el equipo después de ser campeón, pero no pasa por su mejor momento.

Vea también: Millonarios busca dos refuerzos más para el 2026; hay interés

Sin impacto dentro del esquema de Arne Slot, el entrenador neerlandés decidió relegar a Mohamed Salah dejándolo afuera de la alineación titular en los últimos tres partidos disputados por la Premier League. Sumado a lo anterior, el egipcio explotó y armó rebelión contra el técnico afirmando que alguien lo quería afuera de la institución y que su relación con Slot cambió bastante.

Desde Inglaterra apuntan a una nueva versión que relacionan bastante con la salida de Luis Fernando Díaz que aceptó la oferta del Bayern Múnich de más de 75 millones de euros por una transferencia que permitió que los ‘Reds’ ficharan a varios jugadores que poco impacto han dado.

LA VERSIÓN QUE TIENEN DESDE INGLATERRA CON LUIS DÍAZ Y MOHAMED SALAH

En últimas horas apareció otra versión sobre lo que puede estar pasando con Mohamed Salah y el Liverpool. Indican que todo pasa por un tema emocional que ha cambiado y que ha afectado bastante al egipcio. Además, no está en su mejor momento tampoco y eso se ha visto reflejado en la temporada.

Salah extraña bastante al colombiano, como también lo hace la afición de los ‘Reds’. En The Athletic afirman que, “Salah sintió que el equipo de la temporada pasada se construyó para sacar lo menor de él y le encantó jugar junto a Díaz, Núñez y Trent Alexander-Arnold, quienes se fueron”.

Le puede interesar: Selección Colombia: decisión con David Ospina para el Mundial

El medio relaciona a los tres jugadores, pero la salida de ‘Lucho’ evidentemente afectó. Los dos siempre se buscaban en el ataque y formaron una dupla ideal entre goles y asistencias cada uno que dio de qué hablar por años en el Liverpool. Ya no se ve ese impacto ni un socio ideal para Mohamed Salah.

De hecho, cuando Luis Díaz se fue, uno de los primeros en reaccionar a su salida fue Mohamed Salah quien indicó en las redes sociales que, “tu energía, empuje y pasión en la cancha han dejado una huella imborrable. Tuvimos muchísima suerte de contar contigo en el Liverpool. Ha sido un honor compartir parte de tu trayectoria y tu historia de éxito”.

Cuando se iba a acabar la temporada pasada, el Liverpool anunció la renovación del egipcio que estaba en veremos. Lo citaron y le extendieron el vínculo por un año más. Los ‘Reds’ parece que no estaba muy interesados en extender su contrato, pues, fue poca la fuerza que hicieron para renovarlo.

EL PROBLEMA QUE TENDRÁ MOHAMED SALAH POR LA POCA REGULARIDAD EN LIVERPOOL

Mohamed Salah no solo dejó de ser titular en el Liverpool, sino que no lo convocaron para disputar la UEFA Champions League frente al Inter de Milan. Esto puede tener consecuencias en lo que se viene para el africano en este fin de año y para el 2026.

Lea también: Nacional sufre; club brasileño le robaría el súper fichaje que persigue

Parece un escenario poco posible, pero se viene la Copa Africana de Naciones en donde participará Egipto y en la competencia donde Mohamed Salah seguramente partirá como uno de los grandes referentes. Sin embargo, habrá que ver su impacto dentro de la selección en el torneo que arrancará el 22 de diciembre, teniendo en cuenta que se viene el Mundial también.

Jugar la Copa Africana de Naciones en este momento también puede complicar su presente con el Liverpool. Se perderá varios partidos de la Premier League y de la Champions. Si las cosas van mal ahora, todo estaría peor tras perder regularidad con su club.