Logo Deportes RCN Vertical
Tablas de posiciones
Logo Deportes RCN Horizontal
Tablas de posiciones
Bundesliga

Bayern Múnich vs Borussia Mönchengladbach EN VIVO HOY 6 de marzo Bundesliga

Sigue adelante la máxima división del fútbol de Alemania.
Nicolás Restrepo Guaqueta
Luis Fernando Díaz en el Bayern Múnich
Luis Fernando Díaz en el Bayern Múnich // Foto de X: @FCBayern

El Bayern Múnich se prepara para afrontar un nuevo desafío en la Bundesliga cuando reciba en el Allianz Arena al Borussia Mönchengladbach, en un partido que promete intensidad y que puede tener implicaciones importantes en la parte alta de la tabla.

El conjunto bávaro llega a este compromiso con la necesidad de mantener su ritmo competitivo en la lucha por el título. Como es habitual, el Bayern parte como favorito gracias a la calidad de su plantilla y a su fortaleza como local, donde históricamente ha logrado imponer condiciones frente a la mayoría de sus rivales del campeonato alemán.

América se llevó millonario premio por eliminar a Bucaramanga

Lea también

América se llevó millonario premio por eliminar a Bucaramanga

Por su parte, el Borussia Mönchengladbach afronta el encuentro con la intención de dar la sorpresa. El equipo visitante ha demostrado en distintas temporadas que puede complicar al Bayern, especialmente con un juego dinámico basado en la velocidad por las bandas y transiciones rápidas que suelen incomodar a la defensa bávara.

Además, este enfrentamiento tiene antecedentes que lo convierten en uno de los duelos más interesantes del calendario alemán. En varias ocasiones el Gladbach ha sido un rival incómodo para el Bayern, logrando resultados inesperados que han quedado en la memoria reciente de la Bundesliga.

Bayern Múnich vs Borussia Mönchengladbach

El Bayern Múnich se prepara para enfrentar al Borussia Mönchengladbach en un compromiso que se vivirá este viernes 6 de marzo y se podrá ver por ESPN.

Colombia recupera importante jugador para los amistosos en marzo

Lea también

Colombia recupera importante jugador para los amistosos en marzo

En esta nota

Bundesliga Bayern Munich Borussia Mönchengladbach Transmisión en vivo