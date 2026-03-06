Colombia recupera importante jugador para los amistosos en marzo

La Selección Colombia se prepara para asumir un nuevo reto mundialista, en esta ocasión de la mano de Néstor Lorenzo, y con la ilusión al 100% por parte de los fanáticos colombianos que saben de las capacidades con las que cuentan los jugadores que forman hoy día parte de la convocatoria del estratega argentino.

La 'tricolor' disputó una gran eliminatoria, se clasificó de manera directa, en la parte alta de la tabla de posiciones y ahora llega como una de las favoritas de la competencia con grandes figuras en su plantilla, tal como el propio Juan Fernando Quintero, quien habría encendido recientemente las alarmas por una lesión con River Plate.

Juan Fernando Quintero alcanzaría a jugar los amistosos

El volante de la Selección Colombia encendió las alarmas en River Plate y en el equipo de Néstor Lorenzo. Comenzó como habitual titular en el equipo de Gallardo, pero estuvo dentro del terreno de juego solamente 26 minutos en el partido de la fecha 6 contra Vélez.

El volante de la Selección Colombia fue quien pidió el cambio y mientras salía del terreno de juego se le vio con bastantes gestos de dolor y tocándose el posterior de la pierna derecha.

Según se dio a conocer desde Argentina, el periodista Germán Balcarce contó detalles precisos. "Juan Fernando Quintero: molestia muscular en el isquiotibial derecho". Esta lesión dejaría un tiempo de recuperación acorde al nivel de gravedad que se dictamine según los estudios.

Quintero comenzó con trabajos de rehabilitación y, tal como reveló Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores, el '10' de River Plate ya se habría reincorporado con el resto de sus compañeros para realizar entrenamientos y está bajo el mando del nuevo técnico, Coudet, quien lo podría tomar en cuenta para el duelo ante Huracán.

Esta noticia también sería un respiro para Néstor Lorenzo, quien está a punto de disputar dos retos amistosos como preparación para la Copa Mundial frente a la Selección de Francia y Croacia en el mes de marzo.

¿Cuándo jugará la Selección Colombia?

Antes de que inicie una nueva edición de la Copa Mundial, en la que justamente estará la Selección Colombia, el equipo de Néstor Lorenzo jugará dos amistosos en la fecha FIFA del mes de marzo:

Colombia vs. Croacia – 26 de marzo de 2026

Este será el primer amistoso de preparación en suelo estadounidense, donde se espera un duelo de alto nivel frente a una selección europea acostumbrada a instancias finales de grandes torneos.

Colombia vs. Francia – 29 de marzo de 2026

Otro compromiso importante contra un rival europeo con gran proyección internacional, ideal para testear variantes tácticas y estados físicos de los jugadores antes del Mundial.