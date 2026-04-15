Bayern Múnich Vs Real Madrid: titulares confirmados para el duelo por Champions League

Bayern Múnich y Real Madrid se enfrentan este miércoles 15 de abril en el partido de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League.

El equipo alemán tratará de asegurar su lugar en la ronda semifinal, teniendo en cuenta que en el encuentro de ida logró una ventaja de 2-1 en el Santiago Bernabéu.

Titular de Bayern Múnich Vs Real Madrid

Con el objetivo de defender la ventaja y lograr la clasificación a la ronda semifinal, Bayern Múnich aportará por lo mejor de su nómina, entre los que se destaca el colombiano Luis Fernando Díaz.

Manuel Neuer; Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Harry Kane, Luis Díaz, Michael Olise, Konrad Laimer, Josip Stanisic, Aleksandar Pavlovic.

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Titular de Real Madrid para visitar a Bayern Múnich

Real Madrid intentará remontar la serie y protagonizar una nueva noche épica de Champions League para clasificar a semifinales.

Los merengues respaldarán su ataque en Arda Güler, Kylian Mbappé y Vinícius Júnior.

Andriy Lunin; Trent Alexander Arnold, Éder Militao, Antonio Rudiger, Ferland Mendy, Brahim Díaz, Jude Bellingham, Federico Valverde, Arda Güler, Kylian Mbappé y Vini Jr.

Bayern Múnich Vs Real Madrid: cómo VER EN VIVO la Champions League

El partido entre Bayern Múnich contra Real Madrid por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League se disputa este miércoles 15 de abril a partir de las 14:00, horario colombiano.

El compromiso se podrá VER EN VIVO por ESPN y Disney +.