Nacional hace barrida: ofrece a su delantero a equipo de la Serie A de Brasil

Los cambios en Atlético Nacional se siguen dando en el mercado de fichajes, pero la mayoría de ellos siguen siendo en cuestiones de salidas de jugadores hacia otros clubes, tal como ocurrió en el inicio de la temporada 2026 con Camilo Cándido, Billy Arce, Facundo Batista y Joan Castro.

A estos cuatro jugadores se les llegaría a sumar un joven delantero que habría terminado su préstamo y tendría que regresar al 'verde paisa', se trata de Emilio Aristizábal, quien regresaría de Fortaleza, pero en los planes de las directivas y el cuerpo técnico encabezado por Diego Arias no lo tendría en cuenta para la presente temporada, por lo que le estarían buscando una nueva oportunidad y esta sería en el fútbol brasileño.

Emilio Aristizábal fue ofrecido al Vitória de Brasil

El delantero de 20 años es una de las jóvenes promesas formadas en Atlético Nacional, debutó como futbolista profesional en la temporada 2023, ha tenido la oportunidad de sumar varios minutos y Fortaleza le abrió las puertas para seguir teniendo experiencia al menos por una temporada más.

Sin embargo, el préstamo de un año en el que estaba involucrado Aristizábal llegó a su fin, lo que trajo consigo su regreso al 'verde paisa', aunque tras una serie de nuevas medidas y limitaciones en cuanto a la inscripción de cierta cantidad de jugadores, Emilio Aristizábal continuaría su carrera en otro club.

Sería Esporte Clube Vitória el club en el que el Nacional le estaría buscando un cupo al joven delantero, escuadra que milita en la Serie A de Brasil.

Por el momento no hay una negociación formal, se conoció que efectivamente el delantero fue ofrecido, pero el tema todavía no está definido, aunque lo más probable es que se sigan buscando opciones externas para el goleador.





¿Cómo le ha ido a Aristizábal con Nacional?

El delantero y heredero de los goles de la icónica figura de la Selección Colombia, Víctor Hugo Aristizábal, debutó en 2023 como futbolista profesional con Nacional, estuvo presente hasta el semestre de clausura de la temporada 2024 y logró sumar 15 partidos, 734 minutos en terreno de juego en los cuales se pudo reportar con dos asistencias.







