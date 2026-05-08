Luego de la sonada salida de Champions, Bayern Múnich quedó bastante golpeado por su despedida del torneo europeo, ante esta situación, las directivas toman nota y apuntan a los refuerzos de la próxima temporada, Lucho Díaz tendría un compañero por el que el viejo continente pregunta.

Bayern prepara un fichaje bomba: figura europea ya dio el “sí” y sería compañero de Luis Díaz

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El FC Bayern Munich sigue moviéndose en el mercado de fichajes y ahora tiene en la mira al belga Charles De Ketelaere, una de las grandes figuras de la Atalanta en las últimas temporadas. Según reportes desde Alemania, la directiva bávara ya mostró un interés concreto por el atacante y las conversaciones podrían avanzar en las próximas semanas.

El futbolista de 25 años habría dado luz verde para que se realicen las negociaciones, situación que facilita parte de la operación para el gigante alemán. De momento, las condiciones personales no representarían un obstáculo, pues el entorno del jugador ve con buenos ojos la posibilidad de dar el salto a la Bundesliga y disputar la próxima edición de la Champions League con el Bayern.

Sin embargo, todavía queda el paso más importante: alcanzar un acuerdo económico con Atalanta. El club italiano no pretende dejar salir fácilmente a una de sus piezas más determinantes en ofensiva y espera una oferta importante para abrir la puerta de salida.

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La posible llegada de De Ketelaere también genera expectativa por el proyecto deportivo que prepara el Bayern de cara a la nueva temporada. El belga podría compartir ataque con el colombiano Luis Díaz, quien continúa siendo relacionado con el conjunto bávaro como una de las prioridades para reforzar las bandas ofensivas.

La información llegó por intermedio de Sacha Tavolieri, especialista belga en traspasos deportivos, en Alemania consideran que De Ketelaere encaja perfectamente en el estilo dinámico y vertical que busca implementar el cuerpo técnico.

Su capacidad para jugar como mediapunta, extremo o incluso falso nueve le otorga variantes ofensivas a un Bayern que pretende recuperar el dominio absoluto tanto en la Bundesliga como en Europa.