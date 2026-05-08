Confirmado el primer equipo colombiano eliminado de la Copa Libertadores

Junior se convirtió este jueves en el primer equipo colombiano eliminado oficialmente de la Copa Libertadores 2026, luego de perder 1-0 frente a Cerro Porteño en condición de local.

El compromiso, correspondiente a la cuarta fecha del grupo F, se disputó en el estadio Jaime Morón y dejó al conjunto barranquillero sin posibilidades matemáticas de avanzar a los octavos de final del torneo.

Con apenas un punto en cuatro jornadas disputadas, el cuadro tiburón quedó completamente rezagado en la clasificación y ya no tiene forma de alcanzar siquiera el segundo lugar de su grupo, independientemente de los resultados que se presenten en las dos fechas restantes.

Así le ha ido a Junior en esta Libertadores

La campaña internacional de Junior ha estado marcada por la irregularidad y los malos resultados, pues perdió sus dos partidos como visitante frente a Cerro Porteño y Sporting Cristal, cayó como local ante los paraguayos y apenas logró rescatar un empate en casa frente a Palmeiras.

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De esta manera, Junior se convierte en el primer representante colombiano eliminado de la actual edición de la Libertadores, un duro golpe para un equipo que había generado expectativa por la nómina conformada para afrontar el torneo continental.

Junior aún puede clasificar a Copa Sudamericana

A pesar de la eliminación de la pelea por los octavos de final, el club barranquillero todavía conserva una mínima posibilidad de terminar tercero del grupo y acceder al playoff de octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

Sin embargo, el panorama para alcanzar ese objetivo tampoco parece favorable, debido a la diferencia de puntos y al rendimiento que ha mostrado el equipo durante las primeras cuatro jornadas de competencia.

Los otros tres colombianos en Libertadores siguen vivos

Mientras tanto, los otros clubes colombianos que disputan la Copa Libertadores continúan matemáticamente con vida. Deportes Tolima, Independiente Santa Fe e Independiente Medellín todavía mantienen opciones de clasificación.

No obstante, la proyección actual del torneo indica que solamente Deportes Tolima tendría reales posibilidades de avanzar a los octavos de final, mientras que Santa Fe y Medellín afrontan panoramas bastante complejos en sus respectivos grupos.