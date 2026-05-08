Muriel fue valiente tras la eliminación de Junior en Libertadores: "Me culpo bastante"

Luis Fernando Muriel habló luego de la derrota 0-1 de Junior frente a Cerro Porteño en el estadio Jaime Morón, resultado que consumó la eliminación del cuadro tiburón de la Copa Libertadores 2026.

El delantero, quien actualmente porta el dorsal número 10 y es considerado el jugador más costoso de la plantilla barranquillera, mostró autocrítica tras el fracaso internacional del equipo en la fase de grupos.

Declaraciones de Muriel luego de Junior 0-1 Cerro Porteño

“Llegué con la ilusión de hacer una gran Copa Libertadores”, expresó Muriel al término del compromiso, visiblemente afectado por la eliminación prematura del conjunto rojiblanco.

El atacante también reconoció que no logró alcanzar rápidamente su mejor estado físico desde su llegada al club, situación que, según él mismo, terminó afectando su aporte dentro del terreno de juego durante buena parte de la competición.

“Me culpo bastante porque tardé mucho tiempo en entrar en condiciones, en ponerme bien”, comentó el futbolista, quien había generado enorme expectativa por su regreso al fútbol colombiano tras una larga carrera en Europa.

Muriel incluso fue más allá y admitió que posiblemente, de haber alcanzado antes un nivel óptimo, habría podido aportar mucho más al equipo durante esta campaña internacional. “Capaz que estando mejor antes habría podido jugar más minutos y habría ayudado más a mi equipo, que es lo que hubiera querido”, añadió.

A pesar de la eliminación, el delantero defendió la actitud del plantel y destacó el esfuerzo realizado durante los cuatro compromisos disputados hasta ahora en la fase de grupos. “Este equipo lo entregó todo, y no hay nada que reprocharle al equipo”, afirmó.

Lea también Confirmado el resultado del partido Medellín vs Flamengo por Copa Libertadores

Finalmente, Muriel lamentó la falta de efectividad ofensiva que terminó condenando a Junior en varios partidos de la Libertadores. “No convertimos los goles y nos vamos tristes”, concluyó el atacante colombiano.

Ahora, aunque ya no tiene opciones de avanzar a octavos de final de Libertadores, Junior continuará peleando por terminar tercero del grupo y así acceder al playoff de octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Además, el equipo barranquillero sigue en carrera por el título de la Liga BetPlay 2026-I, donde se mantiene como uno de los protagonistas de la temporada.