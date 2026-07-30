Bayern se lució sin Luis Díaz: goleada monumental con doblete de su suplente

La temporada del Bayern Múnich en Alemania empieza a figurar con los amistosos previos antes de disputar la Final de la Supercopa Alemana contra el Borussia Dortmund por el primer título del 2026/27. Seguramente, lo hará con Luis Fernando Díaz Marulanda en busca de sellar el cuarto trofeo para el colombiano.

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Después del Mundial, Luis Díaz salió a vacaciones y pasa en Colombia a la espera de regresar a Alemania para sumarse a la gira asiática en agosto. Bayern Múnich afrontó los primeros dos amistosos contra el Wehen Wiesbaden en una derrota bávara con un marcador de 2-1 y luego, enfrentaron al Rottarch-Egern, un conjunto amateur que ya ha tenido un negativo historial contra los muniqueses.

Esta no fue la excepción y en el Bayern brillaron todos y el suplente de Luis Díaz no quería perder esta oportunidad para dar los destellos de calidad que impresionaron a Vincent Kompany. Arijon Ibrahimovic ya es una realidad y espera ponerle competencia al colombiano.

BAYERN NO TUVO PIEDAD CONTRA EL ROTTARCH-EGERN

Fue una noche alemana llena de goles. El Bayern Múnich, como es costumbre no tuvo piedad contra el Rottarch-Egern y varios jugadores aprovecharon para mostrarse y para firmar dobletes antes de que empiece la temporada de la Bundesliga con la necesidad de ganarse un cupo en la plantilla dirigida por Vincent Kompany.

Jugadores de poca regularidad dieron de qué hablar. La goleada comenzó a los ocho minutos con Filip Pavic, Aleksandar Pavlovic, Arijon Ibrahimovic y Felipe Chávez anotaron cada uno a los nueve y diez de la primera parte. Luego, el peruano alemán Chávez volvió a anotar sobre los 13 minutos configurando la goleada 4-0.

Los embates del Bayern continuaron mientras que el Rottarch-Egern resistía como podía sin recibir otros goles. No fue sino hasta los 45 minutos cuando Arijon Ibrahimovic marcó el quinto y Maycon Cardozo el sexto. En el complemento, Cardozo repitió para firmar su doblete.

Posteriormente fue el turno para que Armindo Sieb marcara doblete para meterse en la fiesta de los goleadores. Joao Palhinha anotó sobre los 56 y faltaba otro jugador que marcó por duplicado: Bastian Assomo. La victoria 0-15 la cerraron Aleksandar Pavlovic y Joshua Kimmich.

ARIJON IBRAHIMOVIC, EL SUPLENTE DE LUIS DÍAZ QUE YA ES UNA REALIDAD

Sin duda alguna, Luis Díaz tiene su puesto asegurado en el equipo alemán. Sería titular mientras que Arijon Ibrahimovic espera su lugar en la nómina del Bayern Múnich. El extremo de 20 años ya ha tenido varios préstamos en diferentes clubes, pero ahora espera una oportunidad.

De hecho, Arijon Ibrahimovic explicó su rol después de una charla que tuvo con Vincent Kompany, “feliz de tener la oportunidad de jugar en uno de los clubes más grande del mundo y de hacer que esa oportunidad valga la pena. Estoy muy feliz, voy a ser el suplente de Luis Díaz. Quiero tener la oportunidad de mostrarme en el club y si se da la oportunidad, aprovecharla".

Ante la ausencia del extremo colombiano que se sumará a la pretemporada a partir de agosto, Arijon Ibrahimovic aprovechó su primera oportunidad que le dio Vincent Kompany para sumar regularidad y para marcar un doblete que empieza a dar de qué hablar para la temporada.