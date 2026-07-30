Árbitros y VAR para la fecha 2 de la Liga BetPlay-II de 2026

La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer las designaciones de los árbitros que impartirán justicia en la fecha 2 de la Liga BetPlay-II de 2026.

Reconocidos árbitros como Wilmar Roldán y Andrés Rojas no fueron nombrados en la jornada, mientras que si vuelven a aparecer otros nombres como Bismarks Santiago, Alejandro Moncada y Jhon Ospina.

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Designaciones arbitrales para la fecha 2 de la Liga BetPlay-II de 2026

Bucaramanga Vs Llaneros

Árbitro central: Jonnathan Ortiz

VAR: Heider Castro

Fortaleza Vs Deportivo Pereira

Árbitro central: Alejandro Moncada

VAR: Luis Picón

Pasto Vs Águilas

Árbitro central: Carlos Ortega

VAR: Luis Trujillo

Alianza Vs Tolima

Árbitro central: Javier Villa

VAR: Stivenson Celeita

Medellín Vs Cali

Árbitro central: Bismarks Santiago

VAR: Fernando Acuña

Junior Vs Millonarios

Árbitro central: Jhon Ospina

VAR: Leonard Mosquera

Jaguares Vs Nacional

Árbitro central: José Bautista

VAR: Nicolás Gallo

América Vs Boyacá Chicó

Árbitro central: Jairo Mayorga

VAR: David Nicolás Rodríguez

Santa Fe Vs Once Caldas

Árbitro central: Carlos Betancurt

VAR: Mauricio Pérez