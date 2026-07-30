Árbitros y VAR para la fecha 2 de la Liga BetPlay-II de 2026

La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer las designaciones de los árbitros que impartirán justicia en la fecha 2 de la Liga BetPlay-II de 2026.
Reconocidos árbitros como Wilmar Roldán y Andrés Rojas no fueron nombrados en la jornada, mientras que si vuelven a aparecer otros nombres como Bismarks Santiago, Alejandro Moncada y Jhon Ospina.
Designaciones arbitrales para la fecha 2 de la Liga BetPlay-II de 2026
Bucaramanga Vs Llaneros
Árbitro central: Jonnathan Ortiz
VAR: Heider Castro
Fortaleza Vs Deportivo Pereira
Árbitro central: Alejandro Moncada
VAR: Luis Picón
Pasto Vs Águilas
Árbitro central: Carlos Ortega
VAR: Luis Trujillo
Alianza Vs Tolima
Árbitro central: Javier Villa
VAR: Stivenson Celeita
Medellín Vs Cali
Árbitro central: Bismarks Santiago
VAR: Fernando Acuña
Junior Vs Millonarios
Árbitro central: Jhon Ospina
VAR: Leonard Mosquera
Jaguares Vs Nacional
Árbitro central: José Bautista
VAR: Nicolás Gallo
América Vs Boyacá Chicó
Árbitro central: Jairo Mayorga
VAR: David Nicolás Rodríguez
Santa Fe Vs Once Caldas
Árbitro central: Carlos Betancurt
VAR: Mauricio Pérez