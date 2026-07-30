El extremo izquierdo colombiano Luis Fernando Díaz Marulanda pasa unos días en territorio cafetero antes de unirse a entrenamientos con el Bayern Múnich de Alemania, su actual club.



El exjugador del Porto de Portugal y Liverpool de la Premier League de Inglaterra estuvo presente en el compromiso entre Barranquilla FC y Junior de Barranquilla por el partido de vuelta de la fase 1B de la Copa BetPlay.

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Las palabras de Lucho

Antes del encuentro, el atacante fue entrevistado por Win Sports. Lucho Díaz hizo referencia sobre los dos clubes, pues vistió los colores de ambos. A su vez, metió presión al decir que espera que llegue el tricampeonato del Junior FC.

“Estuve viendo el partido de ida, estuvo emocionante. Se jugó un gran partido. Voy a hacerle el apoyo a los dos y que gane el mejor. Tuve la oportunidad de jugar grandes partidos acá (en el Romelio Martínez). Junior siempre hace un papel interesante, tiene una plantilla increíble, siempre quiere ganar, tiene la obligación de ganar y siempre hace muy buenos campeonatos. Siempre pendiente de ellos, apoyándolos desde afuera y ojalá venga el tricampeonato”, manifestó, sin rodeos.

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Barranquilla avanzó de ronda

Barranquilla FC, como bien se sabe, desde los penales, terminó dando el golpe sobre la mesa y eliminó al equipo que es dirigido por el uruguayo Alfredo Arias. Fue, sin lugar a dudas, uno de los batacazos del año.



Siguiendo con temas de Luis Fernando Díaz, en las últimas semanas se ha mencionado en redes sociales que es posible que el extremo izquierdo se termine yendo a jugar a la liga de Arabia Saudita.

¿Lucho se va a Arabia?

Sin embargo, las directivas del Bayern Múnich de Alemania ya aseguraron que el guajiro no será vendido. De esta manera, a no ser que se presente algo extraordinario, el colombiano continuará en el conjunto teutón.



Luis Díaz, como es bien sabido, estuvo con la Selección Colombia de Mayores en lo que fue la máxima fiesta del deporte rey, la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.







