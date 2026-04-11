Bayern tomó importante decisión con Lucho previo al Juego con St. Pauli: atento Real Madrid

La decisión de enviar al banco a Luis Díaz en el duelo frente al FC St. Pauli responde a una planificación clara del Bayern Múnich en un tramo determinante de la temporada. El extremo, habitual titular y pieza clave en el ataque, tendrá descanso relativo tras una campaña exigente en la que ha acumulado una alta carga de minutos.

Kompany dosifica las cargas de Luis Díaz: atentos en la Selección Colombia

El cuerpo técnico encabezado por Vincent Kompany optó por dosificar al delantero de Selección Colombia, manteniéndolo como alternativa en el banquillo, con el objetivo de evitar desgaste innecesario.

Ante St. Pauli, el Bayern busca mantener su rendimiento en liga sin comprometer a sus figuras. La prioridad del Bayern está puesta en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League frente al Real Madrid, un compromiso que marcará buena parte del rumbo europeo del club.

Díaz ha sido uno de los jugadores más influyentes en el frente ofensivo, destacándose por su velocidad, capacidad de desequilibrio y aporte en momentos clave. Sin embargo, el calendario apretado obliga a gestionar esfuerzos para llegar en plenitud a los partidos de mayor exigencia.

Real Madrid, atento a lo que pasa con el Bayern previo a la vuelta de cuartos de final en Champions

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Sin duda, el colombiano es pieza fundamental con el equipo bávaro, sus números lo posicionan como uno de los atacantes más importantes del mundo, su uno a uno y su cuota goleadora lo mantienen en la mira del club merengue,

El guajiro suma más de 3 mil minutos con el equipo bávaro, 3324 específicamente. Sin contar los 131 que sumó en la última fecha Fifa con la Selección Colombia, sumando las horas de vuelo hasta Estados Unidos.

22 goles y 15 asistencias lo mantienen como uno de los jugadores a guardar pensando en la vuelta en el Allianz Arena contra el Real Madrid.