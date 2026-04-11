La actualidad de Yerry Mina en el Cagliari vuelve a poner su nombre sobre la mesa de la Selección Colombia, en un momento en el que la defensa tricolor genera más dudas que certezas. Este sábado sumó más de noventa minutos a una cuenta que lo pone en el radar, pero más allá de la regularidad, el central está en su mejor momento.

Yerry Mina pide pista en la Selección Colombia: fundamental en triunfo del Cagliari

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A pesar de su sorpresiva ausencia en la más reciente convocatoria de Néstor Lorenzo, el central ha logrado consolidar continuidad en la Serie A. Con más de 1.700 minutos en cancha, lo que evidencia regularidad en un torneo de alta exigencia.

En Italia, su rendimiento no pasa desapercibido. Incluso, desde el entorno del club lo consideran un líder dentro del grupo, destacando su experiencia y capacidad en el juego aéreo, además de su presencia en ambas áreas. Tras superar molestias físicas, Mina ha vuelto a ser titular habitual, completando partidos y mostrando solidez en duelos individuales, este fue el caso del partido contra el Cremonese, dónde se vio bastante seguro.

Este contexto contrasta con el presente de otros defensores colombianos, cuyo nivel ha sido cuestionado tanto en Eliminatorias como en recientes convocatorias. La falta de regularidad y seguridad en la zaga abre la puerta para que Mina recupere un lugar clave en el proceso rumbo al Mundial de 2026.

Yerry Mina suma argumentos para volver a la Selección: regularidad en Italia ante dudas en la defensa

En la comparación de minutos entre los defensores de la Selección Colombia, Yerry Mina se mantiene competitivo pese a no liderar el listado. Davinson Sánchez encabeza, seguido por Jhon Lucumí y Yerson Mosquera. Más atrás aparece Mina con 1.703’, superando ampliamente a Carlos Cuesta y Juan Cabal.

3.234' Davinson Sanchez

3.027' Jhon Lucumí

2.125 Yerson Mosquera

1.703' Yerry Mina

656’ Carlos cuesta

514' Juan Cabal

Aunque no tiene la mayor carga de minutos, su regularidad reciente en el Cagliari y su experiencia internacional lo sostienen como una opción válida. En un contexto de dudas defensivas, su seguridad y sus números le alcanzan para ser considerado por Néstor Lorenzo. Cagliari derrotó 1-0 este sábado a Cremonense.

El defensor caucano, con experiencia en torneos internacionales y más de 50 partidos con la selección, parece perfilarse nuevamente como una opción confiable. Su liderazgo, sumado a la continuidad en Europa, lo posiciona como un candidato firme para integrar la nómina que disputará la próxima Copa del Mundo.