Beccacece lanzó fuerte advertencia para el Mundial: “Solo seis de 14”

La selección de Ecuador en cabeza de Sebastián Beccacece ha dado largas para definir la lista de convocados para enfrentar la Fecha FIFA en España y en Países Bajos frente a Marruecos y contra los neerlandeses respectivamente. El entrenador argentino se ha dedicado a filtrar algunas informaciones acerca de una lista base que ya tiene.

Sebastián Beccacece ya tendría en el radar una lista larga de 20 jugadores que compondrán esa convocatoria del Mundial. Serán 26 concentrados, diferente a otras ediciones en las que eran 23 futbolistas convocados. Esto abre una carpeta de nuevos jugadores que podrían estar en Estados Unidos, Canadá y México.

Seguramente entre el jueves o el viernes se dará a conocer la lista oficial de convocados para enfrentar a Marruecos y a Países Bajos en la Fecha FIFA de marzo, una de las últimas pruebas para enfrentar a Costa de Marfil, Curazao y Alemania en el Mundial en junio.

La necesidad de darle largas a esta convocatoria parece ser porque Sebastián Beccacece ya mira de cerca el Mundial y busca ponerles competencia a los otros jugadores restantes en esa convocatoria base que ya tendría para la cita orbital de junio y julio.

LA ADVERTENCIA DE SEBASTIÁN BECCACECE EN LA SELECCIÓN DE ECUADOR

Quedan tres meses para que arranque el sueño mundialista de Ecuador y de Sebastián Beccacece que está rodeado por las incesantes críticas que le han llegado por parte de los aficionados. En el YouTube de Para qué te traje, el entrenador argentino filtró algunos aspectos de la convocatoria que todavía no ha lanzado para encarar la Fecha FIFA.

En repetidas ocasiones, Sebastián Beccacece ha dado a conocer que ya cuenta con una extensa lista de 20 jugadores que estarán en la convocatoria oficial para el Mundial de 2026. El viernes 27 y martes 31 de marzo serán los partidos de la Fecha FIFA y ahí seguramente estarán esos futbolistas que ya componen la convocatoria de la Copa del Mundo.

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Bajo ese panorama, Sebastián Beccacece mandó una advertencia para los jugadores que quieran estar en la convocatoria con los cupos restantes, “nosotros tenemos 20 jugadores que están adentro. Ahora vamos a hacer una lista de 34, para que los 14 restantes, peleen por los últimos seis lugares. Hoy tenemos muy claro que tenemos ese panorama”.

EL ANÁLISIS DE SEBASTIÁN BECCACECE DE LOS RIVALES DE ECUADOR

Además de esa necesidad de ponerle más competencia a sus dirigidos, Sebastián Beccacece analizó uno por uno a sus rivales en la Copa del Mundo. Primero, sobre Curazao mencionó, “hay una influencia holandesa en Curazao, cambió el entrenador que ha tenido experiencia en dos mundiales con ese estilo de juego. La idea era jugar con dos potencias y me gustaron mucho estos rivales. Marruecos es el subcampeón de África; Países Bajos tiene jugadores en las mejores ligas y siempre está de cuartos de final para arriba".

Sobre las otras dos selecciones con un arranque que iniciará contra Costa de Marfil, el entrenador argentino afirmó que, “nos tocó un europeo fuerte como Alemania y un africano fuerte como Costa de Marfil. Más otro que tiene influencia como colonia. Nos va a venir bien una prueba de este estilo".

LA LISTA DE CONVOCADOS QUE YA TENDRÍA SEBASTIÁN BECCACECE PARA ECUADOR EN EL MUNDIAL

De acuerdo con Bolavip Ecuador y con lo que se ha visto en anteriores citaciones, estos podrían ser esos 20 jugadores convocados para la selección ecuatoriana en el Mundial de 2026:

Hernán Galíndez

Gonzalo Valle

Moisés Ramírez

Piero Hincapié

William Pacho

Ángelo Preciado

Joel Ordóñez

Pervis Estupiñán

Alan Franco

Moisés Caicedo

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Pedro Vite

Nilson Angulo

John Yeboah

Gonzalo Plata

Kendry Páez

Alan Minda

Denil Castillo

Enner Valencia

Leonardo Campana

Kevin Rodríguez