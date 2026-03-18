VIDEO - Nuevo gol de Jhon Jader Durán con el Zenit de San Petersburgo

Jhon Jader Durán volvió a brillar con la camiseta del F. C. Zenit de San Petersburgo al marcar este miércoles 18 de marzo el gol del triunfo 1-0 sobre FC Dynamo Majachkalá en la Copa de Rusia.

Durán anotó en el minuto 90+3 a través de un tiro penal que ejecuto con un soberbio zurdazo cruzado que superó la resistencia del portero rival, quien alcanzó a adivinar el lado del cobro.

Segundo gol de Jhon Jader Durán

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Jhon Jader Durán ya había anotado su primer tanto como jugador del Zenit de San Petersburgo el pasado sábado 14 de marzo en el triunfo de su equipo con marcador de 2-1 sobre el Spartak de Moscú.

En dicho compromiso, Durán le dio la victoria al Zenit al marcar, desde el punto penal, en el minuto 81.

Jhon Jader Durán quiere jugar el Mundial

Después de su polémica salida del Fenerbahçe, Jhon jader Durán llegó al Zenit de San Petersburgo con el objetivo de ganar regularidad y ritmo de competencia para ser una opción del director técnico Néstor Lorenzo e intentar jugar la Copa del Mundo.

Durán ha disputado tres partidos con el equipo ruso, los cuales le han permitido sumar 89 minutos.

Además ha celebrado un gol por la Liga Premier de Rusia y uno más por la Copa de dicho país.