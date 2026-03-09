Sebastián Beccacece tomó decisión con la selección de Ecuador para el Mundial 2026

La selección de Ecuador se prepara para disputar la Copa del Mundo 2026. El tri quedó ubicado en el grupo E y enfrentará a Alemania, Curazao y Costa de Marfil

Este lunes 9 de marzo, el seleccionado nacional Sebastián Beccacece habló de sus planes para el Mundial. El entrenador dio a conocer detalles de la lista para los amistosos contra Marruecos y Países Bajos y para la Copa del Mundo.

Inicialmente, Beccacece explicó que para los amistosos contra Marruecos del 27 de marzo y 31 frente a Países Bajos convocará entre 34 o 35 jugadores, ya que pretende contar con tres futbolistas por posición.

"Tenemos una lista de 44 jugadores, tenemos la idea de llevar tres por puesto. Asumimos el riesgo de jugar contra equipos top 10, estamos cerca del Mundial", dijo

Por otro lado, el seleccionado de Ecuador agregó que para la Copa del Mundo ya tiene definidos 20 cupos y solo estarían seis en juego.

"Queremos tener más jugadores para definir lo que está cada vez más cerca que es el Mundial. Tenemos casi 20 futbolistas definidos y estamos muy conformes con ellos. Los otros seis los estableceremos de aquí hasta mayo", explicó.

Calendario de Ecuador en el Mundial

Fecha 1 - 14 de junio

Costa de Marfil Vs Ecuador

Hora: 6:00 P.M.

Sede: Lincoln Financial Field Filadelfia

Fecha 2 - 20 de junio

Ecuador Vs Curazao

Hora: 7:00 P.M.

Sede: GEHA Field at Arrowhead Stadium Kansas Ciy

Fecha 3 - 25 de junio

Ecuador Vs Alemania

Hora: 3:00 P.M.

Sede: MetLife Stadium Nueva Jersey