Beccacece y Ecuador, atentos: Costa de Marfil lanzó la convocatoria oficial para el Mundial

Costa de Marfil, uno de los rivales de Ecuador en el Mundial 2026, acudirá a la cita de Norteamérica con más de diez campeones de África en 2024, y con el delantero del Villarreal Nicolas Pépé como principal amenaza ofensiva.

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La mitad del efectivo convocado por el DT Emerse Faé está compuesta por jugadores que se proclamaron campeones de África en 2024 como Franck Kessie, Wilfried Singo o Evan Ndicka.

También destaca la presencia entre los atacantes de Yan Diomandé, del Leipzig alemán, y de Ange-Yoan Bony, campeón del Scudetto y de la Serie A con el Inter de Milán.

"Los Elefantes" están encuadrados en la llave E del Mundial junto a Ecuador, Alemania y Curaçao.

Costa de Marfil no participa en un Mundial desde 2014, y aún no ha superado la primera fase en sus tres participaciones.

- Los 26 convocados por Costa de Marfil:

Arqueros (3): Yahia Fofana (Rizespor/TUR), Mohamed Koné (Charleroi/BEL), Alban Lafont (Panathinaïkos/GRE)

Defensores (8): Emmanuel Agbadou (Besiktas/TUR), Clément Akpa (AJ Auxerre/FRA), Ousmane Diomandé (Sporting/POR), Guela Doué (Estrasburgo/FRA), Ghislain Konan (Gil Vicente/POR), Odilon Kossounou (Atalanta/ITA), Evan Ndicka (AS Roma/ITA), Wilfried Singo (Galatasaray/TUR)

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Mediocampistas (6): Seko Fofana (FC Porto/POR), Parfait Guiagon (Charleroi/BEL), Franck Kessié (Al-Ahli/RSA), Christ Inao Oulaï (Trabzonspor/TUR), Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest/ENG), Jean-Michaël Seri (NK Maribor/SLO)

Atacantes (9): Simon Adingra (AS Mónaco/FRA), Amad Diallo (Manchester United/ENG), Yan Diomandé (RB Leipzig/GER), Oumar Diakité (Cercle Bruges/ BEL), Evan Guessand (Crystal Palace/ENG), Ange-Yoan Bony (Inter Milán/ITA), Bazoumana Touré (Hoffenheim/GER), Elye Wahi (OGC Niza/FRA), Nicolas Pépé (Villarreal/ESP)

COSTA DE MARFIL, LA PRIMERA AMENAZA DE ECUADOR

La selección de Ecuador debe estar pendiente de esta convocatoria poniendo en la mira este debut mundialista con la necesidad de empezar con pie derecho el certamen orbital. Sebastián Beccacece debe tomar nota de las principales amenazas como Amad Diallo, Nicolas Pépé, Simon Adingra, Franck Kessié y la seguridad defensiva con Evan Ndicka, Emmanuel Agbadou y Wilfried Singo.

El primer partido del Mundial de Costa de Marfil será el 14 de junio contra Ecuador, y con la buena noticia por parte del cuadro ecuatoriano que puede contar con Moisés Caicedo tras la decisión de la FIFA de limpiar la expulsión del volante de marca del Chelsea.

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Ecuador y Costa de Marfil chocarán el 14 de junio a partir de las 6 de la tarde en horario de Colombia. El duelo será en Filadelfia en el Lincoln Financial Field. Antes de enfrentar a los ecuatorianos, los marfileños se verán las caras contra Francia en un amistoso previo.

Luego de enfrentar a Ecuador, Costa de Marfil se verá con Alemania en la segunda fecha del Mundial el 20 de junio a partir de las 3 de la tarde en el BMO Field de Toronto, Canadá. Finalizarán en el Lincoln Financial Field de Filadelfia contra Curazao en ese mismo horario el 25 de junio.