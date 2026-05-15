Selección definió lista oficial para el Mundial: dos ausencias y regreso de un histórico

Queda menos de un mes para que la fiesta del Mundial tome protagonismo en Estados Unidos, Canadá y México y las selecciones nacionales ya están confirmando sus listas oficiales para afrontar el reto orbital, o bien, para dar a conocer sus convocatorias previas.

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Nueva Zelanda, Suecia y Bosnia y Herzegovina ya habían dado a conocer las listas oficiales de 26 jugadores. Por su parte, este viernes 15 de mayo, fue el turno para que Japón, bajo las riendas de Haije Moriyasu anunciara la convocatoria en busca de concentrar con tiempo buscando hacer un buen papel en la competencia.

Entre las novedades está el regreso de Yuto Nagatomo, un legendario jugador de Japón que ha pasado por clubes como Inter de Milan, Galatasaray, entre otros. El lateral derecho disputará la Copa del Mundo con 39 años y jugará su quinto Mundial desde que es profesional con la absoluta.

DOS AUSENCIAS CLAVES EN JAPÓN

El entrenador Haije Moriyasu no dudó en convocar a Yuto Nagatomo por su recorrido, liderazgo y capitanía para tomar el barco de la selección japonesa. Sin embargo, Moriyasu lamentó dos bajas grandes de jugadores que no podrán estar por lesiones.

La de Takumi Minamino que es más sensible, dado que, en diciembre por la Copa Francia con el Mónaco, el japonés sufrió una lesión de ligamento cruzado que acabó con sus esperanzas de figurar en el combinado nacional para esta cita orbital. La recuperación no da y es una de las bajas sensibles.

Además de Takumi Minamino, el otro que genera problemas es Kaoru Mitoma, extremo del Brighton & Hove Albion de Inglaterra. En la fecha pasada de la Premier League, Mitoma salió lesionado por un golpe en el isquiotibial izquierdo en la victoria contra el Wolverhampton.

Había estado en duda por la cercanía de la entrega de la lista, pero finalmente, el entrenador Moriyasu no tuvo más remedio que confirmar la ausencia del extremo del Brighton para afrontar el Mundial. Con las bajas de Takumi Minamino y Kaoru Mitoma, el que liderará al combinado japonés será Takefusa Kubo.

CONVOCATORIA DE LA SELECCIÓN DE JAPÓN

PORTEROS: Tomoki Hayakawa (Kashima Antlers), Keisuke Osako (Sanfrecce Hiroshima) y Zion Suzuki (Parma).

DEFENSAS: Yuto Nagatomo (FC Tokio), Shogo Taniguchi (Sint-Truidense), Ko Itakura (Ajax), Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord), Takehiro Tomisayu (Ajax), Hiroki Ito (Bayern de Múnich), Ayumu Seko (Le Havre), Yukinari Sugawara (Werder Bremen) y Junnosuke Suzuki (Copenhague).

CENTROCAMPISTAS: Wataru Endo (Liverpool), Ao Tanaka (Leeds), Kaishu Sano (Mainz), Junya Ito (Genk) y Daichi Kamada (Crystal Palace).

DELANTEROS: Koki Ogawa (Nijmegen), Daizen Maeda (Celtic), Ritsu Doan (Eintracht de Fráncfort), Kaoru Ueda (Feyenoord), Kaito Nakamura (Stade de Reims), Take Kubo (Real Sociedad), Iori Suzuki (Friburgo), Kento Shiogai (Wolfsburgo) y Keisuke Goto (Sint-Truidense).

LOS RIVALES DE JAPÓN EN EL MUNDIAL 2026

Antes de afrontar la Copa del Mundo, Japón confirmó un partido de preparación en busca de sumar regularidad deportiva ante una selección europea. En su grupo tendrá que medirse con dos escuadras de Europa, por lo cual, decidieron enfrentar a Islandia el 31 de mayo.

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Japón jugará dos partidos en Arlington en el Mundial. Su debut será en Estados Unidos frente a Países Bajos, viajarán a Guadalajara, México para enfrentar a Túnez y cerrarán nuevamente en tierras estadounidenses contra Suecia.