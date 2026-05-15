Cali sufre por la mano dura de Dimayor: nueva sanción los pone contra las cuerdas

Infortunadamente, Rafael Dudamel no pudo cambiar la historia reciente del Deportivo Cali que llegó con opciones de sellar la clasificación para la última fecha de la Liga BetPlay 2026-I. No pudieron entrar en las fases finales después de igualar con el Deportes Tolima a un gol.

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Al Cali le sirvieron todos los resultados de la última fecha, excepto el de ellos mismos. Los azucareros debían ganar y que Millonarios y Medellín no sumaran de a tres. Esa ilusión de clasificar se apagó en un abrir y cerrar de ojos cuando venían de ganar en el clásico vallecaucano.

Esa eliminación duele bastante y al Cali le tocó conformarse con la primera fase de la Copa BetPlay enfrentando al Atlético Bucaramanga, Boca Juniors de Cali, Alianza Valledupar y Real Santander. En medio de esa continuidad en el primer semestre, el Comité Disciplinario le puso una dura sanción a la institución.

SANCIÓN DE LA DIMAYOR AL DEPORTIVO CALI TRAS LA LIGA BETPLAY

Este jueves 14 de mayo, el Comité Disciplinario de la Dimayor dio a conocer la nueva resolución con las respectivas sanciones para los clubes que cometieron algún tipo de conducta antideportiva o que atente contra el inicio de los partidos o de las ruedas de prensa.

El caso del Deportivo Cali pasa por ese detalle de la demora en atender a la rueda de prensa en el partido entre los azucareros y el Deportes Tolima en la ciudad de Ibagué durante la última fecha de la Liga BetPlay 2026-I.

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El Comité Disciplinario confirmó la multa de “once millones trescientos ochenta mil ochocientos ochenta y dos pesos ($11.380.882) por incurrir en la infracción descrita en el literal f) del artículo 78 del CDU de la FCF, en el partido disputado por la 19ª fecha de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2026, entre el Club Deportes Tolima S.A. y el Club Profesional Deportivo Cali S.A.

Después de ese partido, el Cali se tardó 27 minutos en atender a la rueda de prensa, aspecto que causó la demora para iniciar la conferencia del Deportes Tolima que fue local. En su defensa, los azucareros afirmaron que en realidad se tardaron 12 minutos.

Según el reglamento, cada club tiene por lo menos, máximo quince minutos para atender a la conferencia de prensa una vez terminan los respectivos partidos. El Comité Disciplinario resolvió que, “el Comité impuso la sanción prevista conforme al literal f) del artículo 78 del CDU de la FCF, aplicando criterios de reincidencia, equivalente a once millones trescientos ochenta mil ochocientos ochenta y dos pesos ($11.380.882), al probarse al interior del trámite disciplinario un retraso para la realización de la conferencia de prensa”.

EL JUGADOR DE SELECCIÓN EUROPEA QUE LE OFRECIERON AL CALI

De acuerdo con información de Alexis Rodríguez, al club le ofrecieron a Sebastián Herrera, lateral izquierdo.

El defensor por el costado izquierdo es colombiano nacido en Bello, Antioquia hace 31 años juega desde el 2015 en Europa pasando por el Rabotnicki de Macedonia del Norte, luego estuvo por Hungría en el MTK Budapest, regresó a Macedonia con Bregalnica Štip, estuvo en Chipre y ahora representa al FK Borac de Bosnia y Herzegovina.

Por su trayectoria en Macedonia del Norte, el lateral izquierdo se nacionalizó y representa a esta selección europea. De hecho, Sebastián Herrera estuvo en ese duelo de repechaje mundialista en el que no pudieron superar a Dinamarca con una dura caída de 0-4.

Sebastián Herrera podría ser una de las novedades en el fútbol colombiano después del ofrecimiento que le hicieron al Deportivo Cali. Ya las cosas quedarán en manos del elenco azucarero para lograr las negociaciones con el marcador de punta por la banda izquierda.

CALENDARIO DEL DEPORTIVO CALI EN LA COPA BETPLAY

La obligación del Cali es sellar la clasificación en el segundo semestre y tendrán que armarse de la mejor forma para poder estar dentro de las fases finales, algo que no ha pasado en los últimos torneos. Sin poder jugar estos Play-Offs tras la eliminación, los azucareros siguen en competencia, pero esta vez en la Copa BetPlay.

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Cali debutó en la Copa BetPlay 2026 contra Atlético Bucaramanga en condición de local con una victoria de 2-0. Tras el sorteo de la fase de grupos de la Copa BetPlay, Deportivo Cali tendrá que enfrentar a Boca Juniors de Cali, Alianza Valledupar y Real Santander. Todo arrancará el lunes 11 de mayo y terminará a finales del mes para definir a los clasificados para las semifinales.