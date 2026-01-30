Benedetto tiene nuevo equipo: terminó en la liga de Ecuador

La temporada 2026 de la Liga Ecuabet en Ecuador ha iniciado con un movimiento que ha sacudido el mercado de transferencias sudamericano, ya que se dio a conocer la confirmación del fichaje del delantero argentino Darío Benedetto por el Barcelona Sporting Club.

Esta noticia le ha dado la vuelta a todo el mundo del fútbol tomando en cuenta que el atacante de 35 años no volvió a ser el mismo desde su paso por Boca Juniors y el olfato goleador se apagó con el pasar de los partidos, situación preocupante para los aficionados del Barcelona.

Lea también ‘Chicho’ Arango firmará con Nacional y San José Earthquakes tomó decisión inmediata

Benedetto es nuevo jugador de Barcelona de Ecuador

Con 35 años, Benedetto llega a Barcelona SC con la intención de aportar su experiencia y liderazgo en el ataque. Su contratación fue anunciada oficialmente por David Álvarez, presidente de la Comisión de Fútbol del club guayaquileño, quien aseguró que el equipo necesitaba reforzar su ofensiva tras las salidas y retiros de jugadores clave como Octavio Rivero y Felipe Caicedo.

César Farías, entrenador recientemente presentado, aclaró que aunque él valoró la llegada del “Pipa”, el fichaje no se trató de una imposición suya, sino de una decisión consensuada con la dirigencia, enfocada en cubrir las necesidades del equipo en el ataque. Farías ha resaltado la necesidad de incorporar jerarquía en la delantera y considera que Benedetto puede ser un aporte importante.

Además, el argentino también ha demostrado entusiasmo por su nuevo desafío. En sus primeras palabras como refuerzo, afirmó que para él fue una decisión muy fácil aceptar la oferta porque considera a Barcelona SC “el club más grande de Ecuador”. Subrayó que está “feliz por la oportunidad” y “ansioso por llegar y adaptarse lo más rápido posible” para responder “dentro de la cancha” a la confianza depositada en él.

En otras noticias: James no vendrá a jugar a Colombia

¿Cuándo fue el último gol de Benedetto?

El último gol oficial de Darío Benedetto se remonta al 5 de febrero de 2024, cuando aún militaba en Boca Juniors y marcó en la victoria 2-0 sobre Tigre por la Copa de la Liga Profesional Argentina. Desde ese tanto, el delantero argentino ha pasado casi dos años sin anotar en partidos oficiales mientras tuvo pasos por varios clubes posteriores sin conseguir festejar de nuevo.