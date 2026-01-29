Junior de Barranquilla tuvo un irregular inicio de temporada 2026 al caer en la Superliga ante Independiente Santa Fe y perder con Deportes Tolima en la fecha 1 de la Liga BetPlay. Los dirigidos por Alfredo Arias se recuperaron en la segunda jornada al superar en condición de visita a Millonarios.

Entre los grandes retos del conjunto 'tiburón' en el año está la defensa del título del certamen local, pero también lograr una buena participación en la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores.

Lea también Junior dio reporte médico de sus jugadores lesionados: varios recuperados

¿Junior ya piensa en la Copa Libertadores? Alfredo Arias respondió

Este jueves 29 de enero, al entrenador 'rojiblanco' se le consultó en rueda de prensa si ya está preparando la participación en la Copa Libertadores.

Alfredo Arias fue contundente al asegurar que primer piensa en los encuentros de Liga BetPlay antes de afrontar la competencia internacional.

Arias aseguró que inicialmente debe afrontar los partidos contra Deportivo Pereira, Boyacá Chicó, Once Caldas y América de Cali, antes de planificar la Copa Libertadores.

Junior no puede subestimar a Pereira

El entrenador de Junior también aseguró que para el partido de la fecha 4 contra Deportivo Pereira el grupo de jugadores no puede subestimar al rival, a pesar del difícil momento administrativo que está viviendo.

“Al Pereira lo vimos jugar ante Santa Fe. No se puede subestimar, ha mostrado en los partidos un orden táctico que Reyes les ha dado. Un equipo ordenado, fuerte. Son jugadores de primera, no son la Sub-20. El partido que perdieron no mereció caer, le quitaron un penal y luego no ha perdido más. Es un rival duro, que debemos saber dónde estamos parados. Lo mejor nuestro es cuando estamos humildes, sabiendo que no nos sobra nada", explicó