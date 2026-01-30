‘Chicho’ Arango firmará con Nacional y San José Earthquakes tomó decisión inmediata

Atlético Nacional la mandó cambiada y despistó a los seguidores con su presidente, Sebastián Arango que había dicho que el mercado de fichajes ya estaba cerrado. De esa manera, se podía dar por terminado sin el delantero que estaban buscando, pues, se habló de Gastón Verón como una de las posibilidades.

Sin embargo, el martes 27 de enero apareció la opción en el mercado de Cristian ‘Chicho’ Arango, un delantero que siempre ha estado en el radar de Atlético Nacional y que ha querido jugar con el cuadro antioqueño, dado que abiertamente es hincha de la institución.

Juan David Londoño afirmó que ya hay acuerdo entre San José Earthquakes, Atlético Nacional y Cristian Arango para que el ‘Chicho’ se convierta en el último fichaje del elenco colombiano. La noticia retumbó porque apareció de la nada, pero el cuadro de la MLS ya habría accedido a un préstamo con opción de compra.

LA DECISIÓN QUE TOMARON EN SAN JOSÉ EARTHQUAKES ANTE LA SALIDA DE CRISTIAN ARANGO

Cristian Arango tiene contrato hasta 2027 con el San José Earthquakes. No obstante, cumplirá el 2026 en Atlético Nacional y existe la posibilidad de que los colombianos accedan a la opción de compra para retener al atacante de 30 años. El anhelo del ‘Chicho’ es recalar en el dos veces campeón de Copa Libertadores y lo logrará.

Las negociaciones ya estarían avanzadas, razón por la cual, San José Earthquakes tomó la decisión de acudir al mercado de fichajes para conseguir el reemplazo ideal del delantero colombiano para los próximos años. De hecho, por medio de un comunicado ya confirmaron el refuerzo top que llega desde la Bundesliga.

Se trata nada más ni nada menos que de Timo Werner, delantero del RB Leipzig y que tuvo pasos por el Chelsea y el Tottenham Hotspurs.

El club escribió en la página oficial que, “San José Earthquakes anunciaron hoy la adquisición de Timo Werner, procedente del Red Bull Leipzig de la Bundesliga alemana, mediante transferencia permanente y con un contrato de Jugador Franquicia hasta junio de 2028”.

Además, agregaron que, “el internacional alemán llega a la Major League Soccer como el fichaje más importante en la historia de los Earthquakes tras una distinguida carrera europea que incluye un título de la UEFA Champions League y una plétora de trofeos en prácticamente todas las categorías”.

¿QUÉ SIGNIFICA LA LLEGADA DE UN DELANTERO EN SAN JOSÉ EARTHQUAKES?

A la espera de algunos detalles que faltarían por concretar, Cristian ‘Chicho’ Arango se ilusiona más de llegar a Atlético Nacional, y, seguramente los aficionados también, dado que se formaría una delantera estelar con Alfredo Morelos que fue contratado por tres años.

Estas informaciones de la llegada del ‘Chicho’ a Atlético Nacional le metieron presión al equipo estadounidense para agilizar la llegada de un reemplazo para tapar la salida del colombiano que ya parece un hecho. Timo Werner fue la elección top que encontraron en el mercado.

Con la llegada del alemán, liberarían al atacante antioqueño que sería el refuerzo definitivo en este mercado de fichajes para Atlético Nacional. Hay cómo ilusionarse y solo faltaría uno que otro detalle para que el elenco verdolaga lo pueda hacer oficial y para que pueda debutar en esta Liga BetPlay 2026-I.