El Benfica de Richard Ríos le declara la 'guerra' al Sporting de Luis Suárez

Benficalanzó un comunicado contundente emitido contra el Sporting Lisboa. Un texto que ha sacudido la polémica sobre el arbitraje, el uso del VAR y la credibilidad de las competiciones nacionales. El equipo de Richard Ríos fue directo, desafiante y frontal, en lo que muchos ya califican como una declaración de guerra contra la escuadra deLuis Suárez .

El origen de la tormenta se sitúa en un reciente compromiso de la Copa de Portugal, disputado en las Azores, donde el Sporting logró forzar la prórroga tras un penalti señalado luego de una extensa revisión del videoarbitraje.

Aquella decisión, determinante para el resultado final, encendió la indignación del club de Lisboa, que reaccionó con un mensaje oficial cargado de dureza y acusaciones. En el documento, el Benfica denuncia lo que considera una búsqueda “quirúrgica y forzada” de una infracción que terminó favoreciendo, según su visión, “a los mismos de siempre”.

El comunicado no deja espacio para la ambigüedad. El club afirma que lo sucedido es “inaceptable e inadmisible”, y sostiene que este tipo de resoluciones erosionan la confianza de los aficionados en el sistema competitivo.

Más allá del caso puntual, la institución recuerda antecedentes similares en el mismo escenario y sugiere que existe un patrón reiterado de decisiones polémicas que terminan influyendo en partidos clave. Para los dirigentes encarnados, el problema ya no es un error aislado, sino una estructura que necesita respuestas inmediatas.

Uno de los fragmentos más contundentes del texto señala que “alguien debe asumir responsabilidades por el descrédito que está dañando al fútbol portugués”, una frase que resume el tono beligerante del mensaje.

Con esas palabras, el Benfica no solo apunta al cuerpo arbitral, sino también a los organismos que supervisan y avalan el funcionamiento del VAR. El club exige transparencia, coherencia y consecuencias reales para quienes, a su juicio, están fallando en la toma de decisiones.

En la Primeira Liga, el equipo rojiblanco ha perdido terreno frente a sus principales rivales, situación que incrementa la presión institucional y el malestar de su hinchada. Mientras el FC Porto y el Sporting mantienen una lucha cerrada en la parte alta de la tabla, el Benfica observa desde una posición menos favorable, con la sensación de que los factores externos también juegan su partido.

A ello se suma un escenario internacional complicado. En competiciones europeas, la entidad lisboeta ha enfrentado sanciones derivadas del comportamiento de algunos de sus seguidores, lo que ha afectado la imagen del club y ha generado castigos deportivos. Todo este cúmulo de situaciones convierte el comunicado en algo más que una simple protesta: es el reflejo de un hartazgo acumulado.

Dirigentes, árbitros y clubes observan con atención los próximos movimientos de la Federación, conscientes de que el silencio podría agravar la crisis.

El calendario tampoco ayuda: se aproxima un nuevo duelo de alto voltaje frente al Oporto, un clásico que ahora se jugará bajo una lupa aún más intensa, cargado de tensión emocional y con el arbitraje en el centro de todas las miradas.

Benfica ha decidido romper con la diplomacia tradicional y elevar el tono en defensa de lo que considera justicia deportiva. Resta saber si esta postura marcará un punto de inflexión en el fútbol luso o si, por el contrario, será otro capítulo más en una rivalidad histórica donde las palabras, tanto como los goles, también dejan huella.