[VIDEO] Richard Ríos, intratable en Portugal: golazo de volea en Copa

Sin duda alguna, el efecto de José Mourinho ha dado de qué hablar con los jugadores colombianos. Primero con Dávinson Sánchez en el Tottenham, y ahora con Richard Ríos en el Benfica. Aunque la historia del antioqueño no arrancó de la mejor manera por la dificultad en la adaptación al fútbol europeo, el entrenador luso se empecinó en recuperar la mejor versión de Ríos.

Sí, ese Richard Ríos que se ganó el puesto en la medular de la Selección Colombia en la Copa América de 2024 en donde fue la gran figura del combinado nacional y que ahora lo es en el Benfica. Ya marcó en la Champions League y en la Copa de Portugal sigue dando de qué hablar dejando su sello goleador.

La dificultad en la adaptación se volvió una cosa del pasado gracias a la primera asistencia en una acción a espacio reducido en la que logró asistir a un compañero para iniciar con pie derecho su historia. Luego vinieron los goles en Copa y en la Champions League. Ante Farense firmó su tercer tanto en lo que va de su trayectoria con las Águilas lusas.

EL GOLAZO DE VOLEA DE RICHARD RÍOS

Una semana estelar para Richard Ríos que viene de sumar su primero gol en la Champions League anticipando al arquero del Napoli, Vanja Milinkovic-Savic. Además, dio una asistencia en dicho partido para configurar el 2-0 del Benfica que revitalizó al club en la Liga de Campeones.

Ahora volvió a dejar su sello en la Copa de Portugal en un vibrante juego entre el Farense y el Benfica. Tras un centro del costado derecho que fue pasado, el volante colombiano definió como goleador con una volea imposible para el guardameta rival.









Ya suma tres goles y dos asistencias en lo que va de su experiencia en Europa. Su adaptación ya quedó en el pasado y ahora es una realidad como indiscutible titular del Benfica. José Mourinho sacó todo de Richard Ríos para tener a un fijo inicialista semana tras semana.

LA DEUDA QUE TIENE RICHARD RÍOS EN BENFICA

Con este gol, ya suma dos en la Copa lusa y uno en la UEFA Champions League. En esas competencias se ha hecho fuerte con un impacto goleador bien marcado. Sin embargo, le ha quedado difícil tener esa misma pegada en la liga local.

Desde que llegó al club ha sido un fijo titular y, aunque fue la gran figura del encuentro entre Benfica y el Sporting de Lisboa, el antioqueño no ha podido marcar en la Primeira Liga. Es lo único que le ha hecho falta en el elenco lisboeta.