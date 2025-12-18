[VIDEO] Luis Suárez salvó al Sporting en Portugal: golazo y cifra estelar de goleador

Santa Clara no le puso la tarea fácil al Sporting de Lisboa en una nueva fecha de la Copa de Portugal en los octavos de final. Para sellar el paso a los cuartos, Luis Javier Suárez se puso el equipo al hombro cuando más lo necesitaba.

Aunque las cosas arrancaron con plena comodidad para las ilusiones del Sporting Lisboa con la anotación de João Simões sobre los 12 minutos, Santa Clara reaccionó antes de la primera media hora con el empate de Lucas Soares. Luis Javier Suárez no brilló mucho en los primeros 45, pero se lo guardaba para el final y para salvar a su equipo en el momento más complicado.

En el segundo tiempo todo empeoró para el Sporting Lisboa que sufrió bastante en los últimos minutos. Gabriel Silva marcó el segundo para el Santa Clara que disfrutaba a los 86’ con la clasificación. Los lisboetas tuvieron una chance de oro en el agregado por una jugada polémica que demoró bastante en confirmarse.

EL GOL DE PENAL DE LUIS JAVIER SUÁREZ PARA SALVAR AL SPORTING DE LISBOA

Fueron más de catorce minutos de discusión y de polémica por una agresión en el área del Santa Clara que no pudo quedarse con la victoria de manera agónica. De esa acción, Paulo Victor se fue expulsado y permitió que Luis Javier Suárez marcara el gol para llevar el juego al tiempo extra.

El samario no dudó en su cobro y ejecutó al lado contrario que eligió el guardameta rival. Fue el segundo de su equipo para llevar todo a la definición en el tiempo extra. Media hora más en la que el Sporting dio el golpe con una anotación de Fotis Ioannidis.





Luis Javier Suárez fue vital con su anotación para llevar el partido a la prórroga y darle la vuelta al compromiso para sellar la clasificación para los cuartos de final de la Copa de Portugal. Esperarán rival en la competencia para seguir soñando con meterse a una final.

LAS IMPRESIONANTES CIFRAS DE LUIS JAVIER SUÁREZ CON EL SPORTING LISBOA

Luis Javier Suárez volvió a tomar la decisión de ir a jugar en uno de los grandes equipos de Europa. En el Olympique de Marsella no le fue bien en un reto con un club de tradición y de historia. Luego, recaló en el Almería de la segunda división de España.

Aunque no pudieron ascender, el samario marcó 41 goles en 79 partidos disputados. Con esos números, aceptó el reto de jugar en Sporting de Lisboa, uno de los grandes equipos de Portugal. Su arranque hizo olvidar nada más ni nada menos que a Viktor Gyökeres que salió al Arsenal.

Gracias a este gol en la Copa de Portugal, el delantero que se afianzó en la Selección Colombia con sus cuatro tantos frente a Venezuela, logró sumar 15 anotaciones en Sporting de Lisboa en 24 partidos disputados. Unas cifras impresionantes con las que llegará al 2026 en época del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.